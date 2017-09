«Il est temps que justice soit rendue» - la victime d'un pédophile

Dave, un nom fictif, a été victime d'un agresseur sexuel entre l'âge de 11 et 17 ans, de 2003 à 2010.

«C'est inoubliable, mais t'essaies d'oublier malgré le fait que ça va toujours être là.»

Jean-Paul Paulette, un ancien membre de l’organisation des Grands Frères, a reconnu l'avoir agressé. Des attouchements aux relations sexuelles complètes qui duraient de 15 à 60 minutes. Paulette a aussi fait deux autres victimes, au début des années 1980 et 1990.

«Au départ, c'est la crainte de le dire. Ça te ronge et en même temps, tu te dis: 'Je ne veux pas avoir l'air d'un faible. Je ne veux pas nécessairement non plus démolir la vie de quelqu'un, mais en fin de compte, tu finis par te rendre compte que finalement, c'est ta vie à toi qui se faisait démolir pendant tout le temps que tu ne disais rien.»

L'accusé a connu Dave en faisant du bénévolat au sein des Grands Frères de Lanaudière. Les séquelles des agressions sont encore vives pour le jeune homme de 22 ans.

Appelé à témoigner, le jeune homme a trouvé ça très éprouvant. «Il y a une couple de larmes qui se sont fait verser. J'ai trouvé ça très difficile, et il y a une de mes collègues qui était avec moi. Par après c'est: "Viens, serre-moi dans tes bras parce que je vais m'effondrer".»

Père de famille craintif

D'une extrême méfiance, celui qui est aujourd'hui le papa d'un bambin est craintif à la simple idée d'envoyer son garçon à la garderie.

«T'as des enfants, tu dis: Je veux passer à travers ça, mais en même temps, tu restes toujours craintif qu'il arrive quoi que ce soit.»

Paulette affirme que ses deux premières victimes étaient des accidents. Pour Dave, sa troisième victime, il était tombé amoureux.

Au terme des représentations sur sentence, qui ont commencé jeudi, la défense a demandé une peine de 28 mois. La Couronne entend réclamer cinq ans.

«La justice devrait dire: Regarde, c'est un crime qui affecte toute la vie d'une personne jusqu'à ce qu'elle meurt.»

-D’après un reportage de Mathieu Belhumeur