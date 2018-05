11 endroits autour du monde à voir en montgolfière

Tous les moyens sont bons pour découvrir le monde: l'avion, le train, la voiture, le vélo et même à pied. Il existe cependant un moyen de transport moins répandu, mais qui promet de vous en mettre plein la vue: la montgolfière.

Des États-Unis à la Nouvelle-Zélande, voici une liste de 11 endroits à voir du haut des airs selon le site de voyage JetSetter.com

Parc national du Serengeti, Tanzanie

Un safari est en soi une expérience exceptionnelle que plusieurs voyageurs ont sans doute sur leur liste de choses à faire. Et si vous tentiez l'aventure à partir des airs? Une excursion assurément mémorable!

Pôle Nord

À première vue impossible? La compagnie Quark Expeditions offre bel et bien des séjours au pays du père Noël qui incluent un tour de montgolfière, du kayak, de la randonnée et même un tour d'hélicoptère.

Cappadoce, Turquie

Sans doute l'un des tours de montgolfière les plus populaires au monde. Survolez en toute douceur ce site volcanique surréaliste qui fait partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Alice Springs, Australie

Si vous voyagez en Australie, vous serez sans doute tenté d'aller au coeur des terres, dans l'outback. Envie d'un point de vue différent sur ce mélange de déserts et de pierre? Montez à bord!

Quechee, États-Unis

Plus près de chez nous, la gorge de Quechee, dans le Vermont. À seulement 300 kilomètres de Montréal, l'endroit a de quoi surprendre. Si le coeur vous en dit, le Festival de montgolfières et de musique de Quechee fêtera son 37e anniversaire en juin prochain. L'endroit est aussi de toute beauté en automne alors que les couleurs se mettent de la partie.

Gstaad, Suisse

Envoyez-vous de ce village situé à plus de 1000 mètres d'altitude dans les Alpes pour jeter un oeil aux montagnes et aux centaines de lacs qui se trouvent dans la région.

Ljubljana et Bled, Slovénie

Selon le site JetSetter.com, Ljubljana est encore plus belle des airs! Vous aurez la chance de voir le château de Ljubljana, des immeubles aux styles baroque et vénitien en plus de paysages à couper le souffle.

Queenstown, Nouvelle-Zélande

Les paysages de Nouvelle-Zélande sont déjà exceptionnels; imaginez lorsque vus des airs! Si vous n'avez pas le budget ou si la perspective de faire plus d'une dizaine d'heures de vol ne vous enchante pas, vous pouvez toujours visionner le film «Le Hobbit» dans lequel vous pourrez voir de fabuleuses images de Queenstown filmée du ciel.

Albuquerque, États-Unis

Montez à bord pour survoler le majestueux Rio Grande et les monts Sandia au Nouveau-Mexique. En octobre, c'est le Festival international de montgolfières d'Albuquerque alors que des centaines de ballons s'envolent en même temps.

Shieldhill Castle, Écosse

Le Shieldhill Castle, qui date du Xe siècle, est bien caché dans la vallée de Clyde. Les montgolfières qui s'envolent de cet endroit permettent d'admirer des paysages, semble-t-il, très romantiques.

Rocky Mountain National Park, États-Unis

Un autre beau tour à faire aux États-Unis, cette fois dans le Colorado. Vous aurez la chance de survolez des lacs aux eux cristallines et d'admirer des pics de montagne enneigés.