Six trucs pour vous faire économiser

Voyager coûte cher. À moins de faire de nombreux sacrifices sur plusieurs plans (hébergement, nourriture, transport), il y a fort à parier que votre carte de crédit reviendra, toute comme votre valise, bien remplie.

Comment rentabiliser votre voyage? Comment économiser de précieux dollars? On vous présente six trucs inspirés d'une liste du site JetSetter.com

1. Comprendre l'économie

Ce n'est un secret pour personne, avec la valeur actuelle du huard face au dollar américain, ce n'est certainement pas le temps d'aller passer vos vacances ou à New York ou à San Francisco puisque, à lui seul, le taux de change vous coûtera une fortune. Prenez l'habitude de suivre les actualités économiques et sachez identifier les pays où vous en aurez davantage pour votre argent.

2. Apprécier les correspondances

Pour certains voyageurs, correspondance est synonyme d'horreur. En effet, qui a le goût de passer quatre ou cinq heures coincé dans un aéroport à attendre son prochain vol? S'il n'existe aucun vol direct pour vous rendre à votre destination finale, pourquoi ne pas en profiter en... prolongeant votre période en transit? Vous aurez alors la chance de faire deux voyages en un.

Suffit de choisir la compagnie aérienne en conséquence. Par exemple, si vous partez de Montréal vers Oslo, en Norvège, la compagnie Icelandair vous propose une correspondance à Reykjavik, en Islande, que vous pouvez prolonger jusqu'à sept jours sans frais supplémentaires.

3. Faire le plein de points

Utilisez votre carte de crédit associé à un programme de récompenses voyages pour payer vos achats quotidiens. L'offre est toutefois nombreuse donc, avant de vous lancer, prenez le temps de choisir le programme le plus avantageux pour vous, mais surtout de lire les conditions qui y sont rattachées.

4. Débloquer son téléphone intelligent

Utiliser son téléphone intelligent à l'étranger peut être franchement pratique, mais les coûts peuvent grimper en flèche. Pensez à faire débloquer votre cellulaire par votre fournisseur de télécommunications afin que vous puissiez l'utiliser sur un autre réseau. Une fois à destination, vous n'aurez qu'à vous procurer une carte SIM du fournisseur local pour une poignée de dollars et à payer pour votre utilisation.

5. Maximiser l'utilisation du WiFi

Si votre téléphone n'est pas débloqué ou si vous n'avez simplement pas envie de vous casser la tête à magasiner une carte SIM et un forfait, activez le mode avion et profitez au maximum des connexions WiFi gratuites. Cafés, restaurants, hôtels; c'est maintenant facile de garder contact avec vos proches même en étant à des milliers de kilomètres. Si vous trouvez une connexion assez rapide, vous pourrez même faire des appels vocaux et vidéos.

6. Faire preuve de créativité

Le dernier truc pour économiser: évitez les solutions faciles et faites preuve de créativité.

On aime tous la vie d'hôtel, mais ce n'est pas toujours l'option la moins dispendieuse. Pensez à Airbnb qui vous permet de louer un appartement pour quelques nuits où vous pourrez cuisiner vos repas et faire votre lessive. Il y a aussi la communauté du «couch surfing» pour vivre une expérience authentique chez l'habitant.

Côté transport, pensez à Uber qui est présent un peu partout à travers le monde et qui s'avère souvent une solution moins dispendieuse que le traditionnel taxi. Que ce soit pour retourner à l'aéroport avec vos bagages ou pour rentrer à l'hôtel après une longue veillée, il y a des économies à faire à condition d'éviter les majorations de tarif.