Six vilaines habitudes à l'hôtel

On aime tous aller à l'hôtel. Que ce soit pour le simple dépaysement, pour la liberté de ne pas faire le lit sans se sentir coupable ou encore pour le plaisir d'utiliser le service aux chambres.

Ce que certains aiment encore plus, c'est s'amuser à défier les règles pour en tirer un peu de plaisir. Voici six vilaines habitudes que nous avons à l'hôtel selon le site JetSetter.com

1. Faire le plein de produits de toilette

Avouez que vous prenez plaisir à découvrir les produits de toilette gracieusement offerts par l'hôtel dans la salle de bain! Savon, gel pour le corps, shampoing, revitalisant... C'est toujours plaisant d'avoir des articles gratuits et, après tout, vous avez payé pour la chambre, non? Selon un sondage fait par Expedia, 26% des gens admettent non seulement utiliser ces produits, mais aussi les ramener à la maison. Pas étonnant que plusieurs établissements remplacent ces échantillons par des distributeurs rechargeables dans la douche. Il faut dire que c'est aussi beaucoup plus écologique.

2. Espionner vos voisins de chambre

Il arrive que vous soyez bien malgré vous mêlé aux conversations de vos voisins de chambre ou parce qu'ils parlent trop fort ou parce que l'insonorisation de l'hôtel laisse à désirer, mais les avez-vous déjà volontairement espionnés? Si oui, vous faites partie du 2% de gens qui ont admis le faire.

3. Fumer dans une chambre non-fumeurs

Contrairement aux deux habitudes précédentes, celle-ci peut vous coûter cher. L'hôtel pourrait vous facturer des centaines de dollars d'amende si elle s'aperçoit que vous en avez grillé une alors qu'on vous avait clairement indiqué que c'était interdit de le faire dans la chambre. Malgré tout, 5% des répondants au sondage ont répondu avoir pris le risque.

4. Partir avec un «souvenir» de la chambre

Serviette, peignoir, verre, article de décoration... Même si le sondage était peu spécifique sur cette question, 8% des gens ont admis avoir déjà volé un item de leur chambre.

5. Réserver une chaise longue aux aurores

Si vous avez déjà acheté un voyage tout compris au soleil, vous avez sans doute déjà été témoin (ou fait) ceci. Seulement 6% des répondants au sondage ont admis avoir déjà réservé une chaise longue avec une serviette ou autre chose, mais parions que plusieurs n'ont tout simplement pas eu l'honnêteté de l'admettre.

6. Invités supplémentaires dans la chambre

Vous réservez une chambre pour deux, vous vous présentez seul ou à deux à la réception puis, une fois la clé en main, d'autres personnes vous rejoignent en douce dans votre chambre que ce soit ou pour faire la fête ou simplement pour diviser les coûts. Au total, 9% ont admis l'avoir fait.