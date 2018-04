10 hôtels au thème original

Si vous avez déjà visité Las Vegas, vous avez sans doute été surpris, voire contemplatif, devant ces hôtels originaux: le New York New York, le Venitian, le Paris et les autres.

La ville du vice n'a cependant pas le monopole des hôtels thématiques. Voici une liste de dix hôtels au thème original à travers le monde selon le site TripAdvisor.

Dog Bark Park Inn (Idaho, États-Unis)

Superior Erlebnishotel Colosseo Europa Park (Rust, Allemagne)

Seven Hôtel Paris (Paris, France)

V8 Hotel Motorworld Region Stuttgart (Böblingen, Allemagne)

McMenamins Kennedy School (Oregon, États-Unis)

Legoland Resort Hotel (Windsor, Angleterre)

Malmaison Oxford Castle (Oxfort, Angleterre)

Jumbo Stay (Stockholm, Suède)

Montana Magica Lodge (Neltume, Chili)

Gamirasu Cave Hotel (Ayvalik, Turquie)