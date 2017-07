Six trucs pour combattre le décalage horaire

C'est sans doute le principal ennemi du voyageur: le décalage horaire. Bien qu'il soit inévitable, il existe certaines façons de déjouer votre corps et d'en atténuer les effets.

Voici une liste de trucs du site JetSetter.com pour remettre à l'heure votre horloge biologique.

S'hydrater

L'air que vous respirez dans l'avion est sec et pressurisé, ce qui peut contribuer à vous déshydrater, puis à vous rendre somnolent. Il est donc recommandé de boire de l'eau tout au long du trajet, question de ne pas amplifier votre fatigue.

Adapter son horaire de vie

Combattre le décalage horaire avant même votre départ? Oui, c'est possible, en modifiant votre horaire de vie, notamment en ce qui concerne les heures de sommeil et l'heure à laquelle vous mangez. Pour vous aider à vous ajuster, le site JetLagRooster.com vous propose un horaire à suivre en fonction de votre lieu de départ, votre destination et votre cycle normal de vie. Pensez aussi à régler votre montre à l'heure de votre destination dès le décollage de votre avion. Vous aurez ainsi une meilleure idée de si vous devriez être en train de dormir ou non.

Dormir

Si vous prenez un vol de nuit vers l'Europe, par exemple, vous devriez dormir à bord, ne serait-ce que quelques heures. Des écouteurs, un masque et un oreiller gonflable vous aideront peut-être à y arriver. De plus, essayer de déjeuner dès votre réveil dans l'avion ou dès votre arrivée à l'aéroport, et ce, même si vous n'avez pas nécessairement faim. Vous enverrez ainsi le message à votre corps que c'est bel et bien le moment de commencer la journée.

Éviter l'alcool

Eh oui... Pas nécessairement facile quand on vous propose, l'apéro, le vin avec le repas et le digestif, mais l'alcool contribue à la déshydratation. Ce n'est pas une raison pour cracher sur le verre de vin pour célébrer le voyage, mais il ne faut pas abuser.

Éviter les siestes

Ne faites surtout pas une sieste! C'est sans doute la pire chose à faire pour ne jamais vous remettre du décalage horaire. Essayez plutôt de vous mettre rapidement à l'horaire de votre nouveau fuseau horaire et de ne dormir que le soir venu. Si vous avez de la difficulté à rester éveillé, privilégiez les activités à l'extérieur, comme une marche. Le soleil et l'air frais vous redonneront un peu d'énergie.

S'étirer

Ça ne combat pas le décalage horaire en tant que tel, mais ça aidera sans doute votre corps à ne pas se sentir confiné dans un avion.