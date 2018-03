30 voyages qui changeront votre vie

Pour certains, voyager est une façon unique de s'ouvrir sur le monde et d'en ressortir grandi. C'est que les aventures autour du monde permettent souvent de porter un nouveau regard sur la vie.

Voici une liste de 30 destinations qui pourraient changer votre vie, selon le site JetSetter.com

Mumbai, Inde

L'Inde est sans doute LA destination où vous êtes assuré de vivre un choc culturel et Mumbai regorge de vie. Ne manquez pas la Porte de l'Inde et l'île d'Éléphanta. Si vous avez la chance de visiter Mumbai pendant la fête des couleurs, la Holi, vous vivrez deux expériences exceptionnelles en un seul voyage. Ce festival de 16 jours célèbre le renouveau et l'amour entre les dieux hindous Radha et Krishna avec des pigments de toutes les couleurs et de la danse.

Marrakech, Maroc

Laissez-vous tenter par les charmes de l'Afrique du Nord en visitant les marchés, les mosquées, les jardins et les palais de Marrakech. Ça vous semblera touristique, mais ne laissez surtout pas passer la chance de faire une balade à dos de chameau dans le désert du Sahara ou encore d'admirer la ville du haut d'une montgolfière.

Rio de Janeiro, Brésil

La ville qui a accueilli les Jeux olympiques d'été de 2016 est effervescente et promet de vous en mettre plein la vue. La rencontre de l'océan, des plages, des montagnes et des forêts crée un véritable paradis pour les touristes qui pourront par ailleurs profiter des boîtes de nuit. Partez aussi à la conquête du mont Corcovado pour voir de plus près le célèbre Christ rédempteur et vous rencontrerez en chemin singes et insectes rares.

La Grande Muraille de Chine

La Grande Muraille de Chine a beau faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, elle continue de se détériorer au fil du temps. C'est en soi une bonne raison d'y aller sans tarder.

La Havane, Cuba

La capitale de Cuba est restée figée dans le temps et c'est sans doute ce qui la rend si attrayante. Avec ses vieilles voitures, ses musées, ses églises et sa bonne cuisine, La Havane promet de vous combler sur tous les plans.

Marfa, Texas

Cette petite ville d'à peine plus de 2000 habitants attire de plus en plus de jeunes touristes. Marfa a beau être située au coeur d'un désert, cela n'a pas empêché certaines vedettes comme Taylor Swift et les Foo Fighters de s'y arrêter pour un spectacle. Les paysages et les installations d'art moderne contribuent également à l'essor de la ville.

Machu Picchu, Pérou

Le chemin qui mène à cette cité inca est le paradis des randonneurs. Une fois sur place, admirez le très fréquenté site qui fait partie des sept nouvelles merveilles du monde choisies en 2007. Le Machu Picchu offre aussi un superbe panorama sur la vallée d'Urubamba.

Le Caire, Égypte

C'est le seul endroit où vous pouvez encore observer l'une des sept merveilles du monde antique: la pyramide de Khéops, qui est ouverte aux visiteurs. Découvrez du même coup la riche culture de cette civilisation ancienne.

Queenstown, Nouvelle-Zélande

Que ce soit pour ses paysages à couper le souffle, ses vins réputés ou encore ses activités en plein air, la Nouvelle-Zélande attire les touristes. Pour les amateurs de sports extrêmes, rendez-vous au pont suspendu de la gorge de Kawarau et prenez une grande respiration avant de vous élancer de ses 43 mètres de hauteur avec un élastique aux pieds.

Dublin, Irlande

C'est l'occasion de vous couler une pinte de Guinness et de la boire directement à la source. Allez aussi faire un tour au célèbre Temple Bar pour y écouter de la musique en direct. Tant qu'à être en Irlande, aussi bien vous rendre aux superbes Cliffs of Moher qui vous feront sentir bien petit... et léger!

Grenade, Espagne

Cette ville du sud de l'Espagne est reconnue pour ses marchés arabes, ses spectacles de flamenco et, bien entendu, pour son magnifique palais de l'Alhambra. Comme si ce n'était pas déjà assez, on vous offrira gratuitement un tapas pour chaque verre commandé dans un bar de la ville.

Montréal, Canada

Oui, Montréal fait bien partie des choix de JetSetter. «Durant n'importe quelle fin de semaine, vous êtes susceptible de tomber sur un festival qui vous proposera divertissement, magasinage et musique, peut-on lire. Assurez-vous de visiter l'un des quartiers pour y déguster de délicieux plats tout en apprenant sur l'histoire. De la cuisine moderne du Mile-End aux pâtisseries françaises du Vieux-Montréal, c'est la meilleure façon de découvrir la ville.»

Hanoï, Vietnam

Certains parlent du Vietnam comme la nouvelle Thaïlande. Avec sa météo, sa nourriture et ses sites plutôt bien préservés, Hanoï rivalise avec plusieurs autres destinations d'Asie du Sud-est qui ont longtemps attiré les touristes.

Lagos, Portugal

Située complètement au sud du Portugal, Lagos est un peu moins connue, mais vaut quand même le détour et rivalise même avec Ibiza. Prenez le temps de relaxer sur les plages rocailleuses et partez à la découverte des grottes et cavernes qui longent la côte.

Costa Rica

La destination plein air par excellence en Amérique centrale. Vous pourrez faire de la randonnée dans la forêt humide et rencontrer plusieurs des 500 000 espèces qui habitent le pays, nager sous des cascades d'eau ou encore relaxer sur de superbes plages.

La Nouvelle-Orléans, Louisiane

La célèbre Bourbon Street est un véritable terrain de jeu pour les jeunes adultes avec ses bars pleins à craquer. Écoutez du jazz et mangez de délicieux plats ou français ou créoles le jour et faites la fête dans les bars une fois la nuit tombée.

Le Grand Canyon, Arizona

Randonnée en voiture, vélo, escalade, rafting sur la rivière Colorado... Le parc national le plus apprécié des Américains vous permet aussi d'admirer les superbes chutes Havasu et les cavernes qui s'y trouvent.

To Sua Ocean Trench, Samoa

Situées à l'est des îles Fidji, les îles Samoa sont plutôt méconnues des gens en général. Si jamais la vie vous y mène, ne manquez surtout pas le célèbre site de To Sua où se trouvent deux immenses cavités dont l'une est remplie d'eau turquoise. Une longue échelle permet de descendre s'y baigner et, si vous avez le coeur solide, vous pouvez même y plonger d'une hauteur de 30 mètres.

Amsterdam, Pays-Bas

La capitale des Pays-Bas qui a la réputation d'être une ville de débauche avec ses «coffee shops» et son Red Light District a beaucoup à offrir en matière de culture avec ses nombreux musées et ses sites historiques. Si vous voyagez avec KLM, vous pouvez même profiter d'une longue escale pour visiter la ville puisqu’Amsterdam est le pôle principal de la compagnie aérienne.

San Francisco, États-Unis

C'est sans doute la ville californienne la plus populaire auprès des touristes qui tombent sous son charme. Visitez la célèbre prison d'Alcatraz, enfourchez un vélo pour traverser le Golden Gate ou montez à bord d'un cable car pour traverser la ville.

Célébrer l'Oktoberfest à Munich, en Allemagne

L'événement à ne pas manquer si vous êtes amateur de bière! C'est l'occasion parfaite pour vivre un festival unique et pour goûter de plats authentiques allemands.

Sydney, Australie

Oui, c'est à l'autre bout du monde, mais on promet que vous n'allez pas vous ennuyer. Passez la journée sur la plage, tentez votre chance en surf et admirez des koalas. Le soir venu, profitez des bars et pourquoi ne pas faire un tour à l'opéra?

Paris, France

La capitale française a beau être l'une des villes les plus dispendieuses au monde, elle est riche en culture, en histoire, mais a aussi de quoi combler les amateurs de bons restaurants. Il y en a pour tous les budgets.

Reykjavik, Islande

Des paysages spectaculaires, des aurores boréales, des mets qui sortent de l'ordinaire... Une destination dispendieuse, mais maintenant beaucoup plus accessible pour les Québécois puisque deux compagnies aériennes offrent des vols directs vers l'Islande à partir de Montréal.

Tokyo, Japon

C'est le moment ou jamais de tenter l'expérience des hôtels capsules où vous dormirez dans une minuscule «pièce» de quatre pieds par six. En ville, mangez de délicieuses nouilles, visitez les nombreux jardins, explorez le marché et passez par Tokyo Disneyland.

La piscine du diable, chûtes Victoria, Zimbabwe / Zambie

De passage dans le sud de l'Afrique? Les chûtes Victoria, à la frontière du Zimbabwe et de la Zambie, ont de quoi impressionner, mais si vous avez le goût de l'aventure, faite un petit saut dans la piscine du diable, qui se trouve au sommet des chutes. Une baignade enivrante quand on sait qu'on est à quelques centimètres à peine d'une mort certaine. (Voyez, dans le haut de la page, la vidéo YouTube de rinnin.)

Athènes, Grèce

Avant de vous embarquer pour les magnifiques îles, la capitale de la Grèce s'avère être un arrêt obligatoire pour en admirer la richesse culturelle (pensez à ses célèbres monuments!), l'art de rue et pour déguster les mets traditionnels comme un bon giro.

Buenos Aires, Argentine

Un mélange parfait de nouveau et de vieux. Des tours en vélo aux cours de danse en passant par les places animées, Buenos Aires mérite qu'on s'y attarde.

Ibiza, Espagne

L'Espagne est reconnue pour être un bon endroit pour faire la fête, mais Ibiza pousse l'expérience à son paroxysme. De juin à octobre, l'île est envahie par les touristes qui viennent y faire la fête et profiter de superbes plages.

Cap occidental, Afrique du Sud

Véritable coin de paradis pour les touristes assoiffés d'aventure, l'Afrique du Sud offre bien entendu la chance de vivre des safaris dans la jungle. Si vous passez par le Cap occidental et que vous n'avez pas peur des émotions fortes, élancez-vous du pont de Bloukrans en saut à l'élastique: une chute de plus de 200 mètres au-dessus de l'eau!