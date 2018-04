9 destinations nordiques dont vous ignorez l'existence

Les pays nordiques semblent susciter l'intérêt de plus en plus de voyageurs qui sont séduits par les paysages uniques qu'offrent ces destinations où la nature se dévoile dans toute sa splendeur.

Voici neuf destinations nordiques dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais qui valent pourtant le détour selon le site JetSetter.com

Îles Féroé, Royaume du Danemark

Au milieu du triangle que forment l'Islande, la Norvège et l'Écosse se trouvent les îles Féroé qui appartiennent au Royaume du Danemark. Ses paysages ressemblent étrangement à ceux de l'Islande alors vous retrouverez ici aussi les eaux turquoise et les falaises verdoyantes, mais la horde touristique en moins. Les habitants aussi sont peu nombreux alors que les 18 îles principales de l'archipel ne comptent qu'environ 50 000 habitants.

Savonlinna, Finlande

Cette ville du sud de la Finlande est bordée par des lacs aux eaux cristallines et on y trouve de merveilleux châteaux, dont celui d'Olavinlinna construit en 1475 et accessible aux visiteurs. C'est d'ailleurs à cet endroit que ce tient le festival d'opéra de la ville qui a lieu pendant l'été.

Fjord de Geiranger, Norvège

Si la Norvège est sans doute le paradis pour ceux qui aiment photographier de superbes paysages, le fjord de Geiranger a de quoi faire honneur au pays. Au menu, des montagnes d'un vert éclatant avec, à leur base, une mer d'un bleu cobalt. La zone est d'ailleurs protégée par l'UNESCO.

Mons Klint, Danemark

À deux heures de route de Copenhague se trouvent les Mons Klint, des falaises de craie bordées par la mer Baltique. Le centre d'interprétation sur place vous informera sur la faune et la flore des lieux, y compris 18 variétés d'orchidées.

Visby, Suède

Charmante comme tout avec ses toits de tuiles rouges, Visby vous transporte dans le passé alors que plusieurs des immeubles qui s'y trouvent datent du XIIIe siècle.On y trouve aussi un jardin botanique vieux de 150 ans et l'église médiévale St. Olaf.

Fludir, Islande

Tout le monde connaît le Blue Lagoon, mais peu connaissent le Secret Lagoon, qui se trouve dans le village de Fludir, à l'est de la capitale islandaise. La température de l'eau s'y maintient de façon naturelle entre 100 et 104°F et on y trouve un mini geyser qui crache son eau toutes les cinq minutes.

Uummannaq, Groenland

Encore plus au nord que l'Islande? Pourquoi pas? Planifiez vos prochaines vacances au Groenland où vous éviterez à coup sûr de vous retrouver parmi des milliers d'autres touristes. Visitez Uummannaq avec sa montagne en forme de coeur de 1175 mètres de haut et le port d'où partent des excursions pour observer les baleines. Il y a bien sûr aussi les aurores boréales.

Îles Lofoten, Norvège

Des plages de sable blanc, des montagnes escarpées qui émergent de l'eau, des baies enclavées... Cet archipel du nord de la Norvège a de quoi surprendre par ses paysages spectaculaires. Si vous avez écouté la saison 2 de Vol 920 à TVA, il y a quelques années, c'est à cet endroit que débutait l'aventure.

Parc national d'Oulanka, Finlande

Situé à la frontière avec la Russie, le parc national d'Oulanka offre un panorama spectaculaire avec ses ponts suspendus et ses rapides. Cela étant dit, comme on est dans l'arrière-pays, oubliez les hôtels 5 étoiles et préparez-vous à une expérience plus authentique.