7 îles grecques à découvrir

Elle fait rêver des milliers de voyageurs. Que ce soit pour son histoire, ses paysages ou pour sa gastronomie, la Grèce a de quoi combler ceux qui partent à sa découverte.

Voici comment profiter du meilleur de la Grèce, selon le site JetSetter.com

Pour la plage: Milos

Située dans la mer Égée, cette île volcanique offre de magnifiques paysages colorés avec ses formations rocheuses, ses sources thermales et plus de 50 plages. Sur la côte nord de l'île, la mer a creusé des canaux à travers le roc, créant de superbes plages comme celles de Sarakiniko et Kapros, sans oublier les grottes Papafragas.

Comment y aller depuis Athènes? En avion (45 minutes) ou en traversier (4 heures).

Pour les amoureux de la nourriture: Lesvos

À quelques kilomètres à peine des côtes de la Turquie se trouve l'île de Lesvos où oliveraies et sources thermales font partie du décor. On vous conseille d'arriver le ventre vide question de goûter aux spécialités locales comme le fromage ladotyri à l'huile d'olive et les sardines. Lesvos est particulièrement reconnue pour son huile d'olive et son ouzo, une boisson alcoolisée typique.

Comment y aller depuis Athènes? En avion (50 minutes) ou en traversier haute vitesse (7 heures).

Pour les leçons d'histoire: Crête

C'est la plus grande des îles grecques et c'est ici que vous pouvez visiter Knossos, un site archéologique qui date de l'Âge du bronze. Passez aussi par le musée d'archéologie d'Héraklion.

Comment y aller depuis Athènes? En avion (50 minutes).

Pour faire la fête: Mykonos

Mykonos est à la Grèce ce qu’Ibiza est à l'Espagne. Profitez de la journée pour vous faire bronzer ou encore pour magasiner et, le soir venu, prenez la direction du Little Venice pour prendre un coup. Terminez la journée au célèbre Cavo Paradiso, un club en plein air avec une immense piscine et des DJ reconnus.

Comment y aller depuis Athènes? En avion (35 minutes) ou en traversier haute vitesse (4,5 heures).

Pour la plongée: Alonnisos

Les eaux entourant la petite île d'Alonnisos sont considérées comme un parc maritime national depuis 1992 ce qui fait que l'écosystème y est particulièrement bien préservé. Quelques centres de plongée se trouvent dans l'île et on s'occupera de vous emmener dans les meilleurs endroits.

Comment y aller depuis Athènes? Comme il n'y a aucun aéroport dans Alonnisos, Olympic Air effectue des vols entre Athènes et Skiathos en une cinquantaine de minutes. De là, vous devez prendre un bateau qui vous mènera vers Alonnisos en environ quatre heures.

Pour l'évasion: Patmos

Pas facile de se rendre à Patmos, mais c'est sans doute ce qui fait une partie de son charme. Une fois rendu sur place, plages rocailleuses, petites criques et montagnes escarpées vous attendent. Vous pourrez aussi voir la grotte de l'Apocalypse qui serait l'endroit où Jean aurait eu ses visions qui auraient mené au Livre des révélations.

Comment y aller depuis Athènes? Comme il n'y a aucun aéroport dans Patmos, vous pouvez prendre un vol de 55 minutes vers Samos, puis embarquer sur un bateau pour environ une heure. Sinon, vous pouvez également vous envoler vers Kos, puis prévoyez deux heures de bateau.

Pour le romantisme: Santorini

C'est sans doute les images que vous avez en tête lorsqu'on parle de la Grèce et la beauté de cette île n'est assurément pas étrangère au fait que de nombreux couples en font leur destination de lune de miel. Ici, de jolies maisons blanches sont construites près de falaises multicolores. Romantisme garanti.

Comment y aller depuis Athènes? En avion (45 minutes) ou en traversier haute vitesse (5 heures).