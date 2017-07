Les 10 essentiels de votre bagage de cabine

Certains optent pour un petit sac, d'autres pour la valise à roulettes. Avez-vous tendance à trop en mettre dans votre bagage de cabine lorsque vous prenez l'avion ou si, au contraire, vous oubliez toujours quelque chose?

Voici une liste de dix essentiels à garder près de vous en avion selon le site JetSetter.com

Lingettes désinfectantes

Comme vous passerez probablement plusieurs heures dans un milieu fermé, mieux vaut mettre toutes les chances de votre côté pour éliminer les bactéries et ne pas risquer de laisser un vilain rhume gâcher vos plans de voyage. Vous pourrez utiliser les lingettes pour désinfecter votre tablette, mais aussi pour nettoyer vos mains avant de manger. Vous éviterez ainsi d'avoir à faire la file pour vous laver les mains.

Masque et bouchons pour les oreilles

Voilà des items qui ne prennent pas de place et qui vous aideront sans doute à vous reposer à bord. Certaines compagnies aériennes fournissent masque et bouchons, mais vaut mieux choisir les vôtres pour être plus confortable.

Écouteurs

Que vous optiez pour le format compact ou encore le gros format pour couper le bruit, les écouteurs figurent sur la liste des essentiels à ne pas oublier. Que ce soit pour écouter de la musique, un film ou encore pour faire des appels audio ou vidéo en transit, vous préférerez sans doute les vôtres à ceux fournis par le transporteur.

Grande écharpe

Pour se réchauffer ou seulement pour le réconfort que cela procure, on aime avoir à porter de main une grande écharpe. Sinon, on peut se rabattre sur les traditionnelles couvertures d'avion qui viennent majoritairement propres et scellées dans une pochette de plastique.

Brosse à dents et désodorisant

Pour se sentir un peu plus frais, tout simplement. Après avoir mangé, dormi ou encore après plusieurs heures en vol... Pensez à acheter des formats compacts.

Stylo

Vous en aurez assurément besoin pour remplir votre carte de déclaration douanière, alors pensez à avoir le vôtre plutôt que d'emprunter celui du voisin.

De quoi vous hydrater

C'est connu, l'air de l'avion est sec et cela a des conséquences sur votre corps. Pensez à apporter une crème hydratante, un baume pour les lèvres et une bouteille d'eau que vous pourrez réutiliser.

Shampoing sec

Comme pour la brosse à dents et le désodorisant, une autre idée pour se sentir un peu plus frais après un long vol.

Chargeur

Si vous paniquez quand la batterie de votre téléphone ou de votre tablette descend sous les 20%, pensez à vous prémunir d'un chargeur portatif fonctionnant avec une prise USB. Les avions ne sont pas tous munis de prises permettant de recharger vos appareils et les stations de recharge des aéroports sont souvent débordées. Un achat que vous ne regretterez pas.

Balle contre les tensions

Les heures passées dans votre siège vous feront sans doute sentir courbaturé alors pourquoi ne pas mettre dans votre bagage une balle contre les tensions que vous pourrez rouler sur vos épaules et votre nuque? Bienfaits garantis!