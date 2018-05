11 plages méconnues à découvrir à travers le monde

Certaines destinations sont reconnues pour la beauté de leurs plages: Cuba, la République dominicaine, la Californie, la Thaïlande... Or, il y a de ces endroits à travers le monde qui réservent de belles surprises en la matière.

Voici une liste de 11 destinations qui gagnent à être connues pour leurs plages selon le site JetSetter.com

Nord du Michigan

Les villes de cet État qui bordent le lac Michigan sont plutôt bien connues, mais le Nord, lui, demeure méconnu. Allez découvrir le Pictured Rocks National Lakeshore qui donne sur le lac Supérieur. C'est à la frontière du Canada, mais vous serez complètement dépaysé.

Washington

On ne parle pas de la ville, mais bien de l'État, dans l'ouest des États-Unis. C'est à cet endroit que se trouve le parc national Olympique et Ruby Beach, une plage rocailleuse où le paysage prend de jolies teintes au coucher du soleil.

Rhode Island

À quelques kilomètres au large des côtes du Rhode Island se trouve Block Island où l'accès aux plages est entièrement gratuit. Pour les familles, on suggère Mansion Beach, dans le nord de l'île, où les vagues sont calmes et le sable d'un blanc immaculé.

Portugal

Les plages du Portugal sont longues et très diversifiées. Pas besoin de vous éloigner de la capitale, Lisbonne, pour en profiter.

Islande

À première vue, Islande et plages ne vont pas de paire, mais ce pays nordique renferme quand même de petits trésors. On n'a qu'à penser à la plage Nautholsvik Geothermal ou encore au sable noir de Reynisfjara, où se trouvent des grottes de basalte.

Allemagne

Qui l'eût cru? Le royaume de la bière et des schnitzels a aussi de belles plages. À la frontière avec le Danemark, se trouve l'île de Sylt avec ses falaises rouges et ses plages de sable blanc. Toujours au nord, l'île de Rugen, qui donne sur la mer Baltique, est reconnue pour ses phares et ses complexes hôteliers en bordure de mer.

Uruguay

Le Brésil remporte incontestablement la palme pour ses plages et ses corps bronzés, mais son voisin du sud n'est pas en reste. Les villes de Punta del Este, de José Ignacio et de La Pedrera sont à souligner, mais il ne faut surtout pas manquer Playa del Barco, Playa del Desplazado et Punta Rubia.

Pérou

Le Pérou est surtout connu pour le célèbre site du Machu Picchu, mais on y trouve aussi de superbes plages, dont Punta Sal, Los Pocitas et Mancora.

Île Lord Howe, Australie

Pour décrocher complètement, il faut mettre le cap sur cette petite île entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui, dit-on, est le paradis de la plongée en apnée et où vous pourrez partir en randonnée dans les montagnes volcaniques. Mention spéciale à Ned's Beach et Old Settlement Beach.

Corée du Sud

Avec ses six plages, la ville de Busan est considérée comme la capitale estivale du pays. Si la plage de Haeundae est fort occupée, celle de Gwangalli est beaucoup plus calme avec ses restaurants et ses cafés donnant une vue sur le pont Grand Gwangan.

Chine

Au premier coup d’oeil, Chine ne rime pas vraiment avec plages, mais la côte de l'Empire du Milieu a de quoi rivaliser avec l'Indonésie et Sainte-Lucie. Dans l'île d’Hainan, un peu au sud de Hong Kong, on trouve une belle plage avec de l'eau cristalline et des poissons tropicaux.