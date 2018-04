12 endroits dignes d'un film

Les producteurs de films dépensent parfois des millions de dollars ou pour la création de décors ou pour ajouter une petite touche de magie à leurs images afin d'en mettre plein la vue.

Or, la Terre regorge d'endroits si magnifiques qu'ils pourraient servir de décor sans débourser de grosses sommes. Voici 12 d'entre eux selon le site JetSetter.

Karlovy Vary, République tchèque

Située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Prague, cette petite ville est surtout reconnue pour ses nombreuses sources thermales. Quoi qu'il en soit, le décor est tout simplement magnifique.

«La porte de l'enfer» (Cratère de Darvaza), Turkménistan

L'origine de «La porte de l'enfer» remonte à 1971 alors que des ingénieurs soviétiques à la recherche de pétrole ont creusé sans savoir qu'une réserve de gaz naturel se trouvait sous leurs pieds. Le sol s'est affaissé et les ingénieurs ont cru bon y mettre le feu, croyant que le gaz brûlerait en quelques semaines. Or, 45 ans plus tard, «La porte de l'enfer» est toujours bien active et attire les touristes au coeur du désert. Fait plutôt fascinant, les autorités n'ont pas cru bon ériger une clôture autour du cratère.

Tunnel de Wisteria, Jardins Kawachi Fuji, Japon

En regardant les photos du tunnel de Wisteria on pense inévitablement qu'elles sont fausses. C'est pourtant un endroit bien réel qui fait courir les foules. Comme son nom l'indique, le tunnel est fait de plantes du genre Wisteria de différentes couleurs qui atteignent normalement leur paroxysme à la fin du mois d'avril de chaque année.

Mer des étoiles, île de Vaadhoo, Maldives

Parfois, dame nature peut être vraiment étonnante. C'est notamment le cas sur cette île des Maldives, dans l'océan Indien, où on peut observer un impressionnant phénomène de bioluminescence alors que le phytoplancton produit une lumière bleutée une fois la nuit tombée, donnant l'impression que la plage est étoilée.

Parc géologique national de Zhangye Danxia, Chine

Ce parc est reconnu pour ses formations rocheuses aux couleurs pour le moins inhabituelles. Le décor est en fait le fruit de plus de 24 millions d'années au cours desquelles des couches de divers sédiments se sont accumulées.

Salar de Uyuni, Bolivie

Le plus grand désert de sel au monde se trouve dans les hauteurs de la Bolivie et c'est le Salar de Uyuni qui remporte la palme avec sa superficie de plus de 10 000 km². Durant la saison des pluies (de janvier à mars), une fine couche d'eau recouvre le sol, donnant l'impression d'un miroir dans lequel le ciel se reflète.

Colmar, France

À la frontière de l'Allemagne et de la Suisse, cette ville de l'est de la France combine plusieurs styles architecturaux qui donnent un résultat plutôt saisissant.

Viaduc de Glenfinnan, Écosse, Royaume-Uni

La photo de ce viaduc vous donne une impression de déjà-vu? Vous n'avez pas tort, puisque vous avez sans doute aperçu ce célèbre pont dans la populaire série de films «Harry Potter» alors qu'on avait transformé le train qui y circule, le Jacobite Steam, en Poudlard Express. Le Jacobite Steam relie en fait Fort William à Mallaig; un trajet d'environ deux heures. Tenté de vivre l'expérience? Il vous faudra débourser 34 livres sterling (près de 60$ CAD) pour un aller-retour.

Spotted Lake, Colombie-Britannique, Canada

Ce lac de la région d’Osoyoos est constitué d’eau dont la teneur en minéraux est particulièrement élevée. Durant l’été, la majeure partie de l’eau s’évapore, révélant ainsi les dépôts de minéraux et créant l’image d’un lac avec plusieurs taches.

Mont-Saint-Michel, France

Situé en Normandie, le Mont-Saint-Michel (et sa célèbre abbaye) se trouve sur un minuscule îlot rocheux relié à la terre ferme par une digue. L'endroit est aussi connu pour ses marées qui arrivent parfois à très grande vitesse.

Temples de Bagan, Myanmar

Plus de 2200 anciens temples bouddhistes vieux de 1200 ans sont éparpillés dans la vallée de Bagan qui brille d'un vert étincelant. Le passage du temps et de catastrophes naturelles a considérablement détérioré certains temples, alors il faut y aller avant qu'il soit trop tard.

Chocolate Hills, Bohol, Philippines

L'île de Bohol, aux Philippines, est le théâtre d'un paysage pour le moins original alors que 1268 collines à la forme coniques semblent sortir de nulle part. L'origine des collines variant de 30 à 50 mètres de hauteur serait attribuable à l'accumulation de sédiments, puis au mouvement des plaques tectoniques.