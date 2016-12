Jeune père mort dans des circonstances troublantes

Un père de famille de 33 ans de Sherbrooke est décédé dans des circonstances troublantes la fin de semaine dernière.

Tommy Deschênes serait mort après avoir trop bu lors d'une fête avec des amis.

Après avoir passé une soirée dans un bar, Tommy a été raccompagné chez lui par un de ses amis.

Ce dernier, qui voulait s'assurer que son ami rentre bien chez lui, l'a aidé en le couchant sur le divan. C'est à cet endroit que sa conjointe l'a retrouvé inanimé.

Des traces de vomissures ont été retrouvées sur le sol ce qui laisse croire qu'il aurait pu être victime d'un arrêt cardio-respiratoire après s'être étouffé.

Les autorités affirment qu'il s'agit d'une mort accidentelle. L'enquête a été transférée au coroner.

«Après enquête, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun élément criminel dans cette histoire. Le dossier a donc été transmis au bureau du coroner qui va tenter d'établir les causes et les circonstances du décès de cet homme de 33 ans», a expliqué Martin Carrier du Service de police de Sherbrooke.

Tommy était père d'un garçon de six ans et d'une fillette de quatre ans. Rejointe par TVA Nouvelles, sa conjointe n'a pas voulu accorder d'entrevue et souhaite vivre son deuil auprès de ses proches.