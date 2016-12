Des fraudeurs envoient des fausses contraventions par courriel

Des arnaqueurs ne manquent pas d'imagination: des automobilistes de l'Estrie et du Centre-du-Québec ont reçu par courriel de fausses contraventions pour des excès de vitesse captés par un radar photo.

Comme des dizaines de citoyens de l'Estrie et du Centre-du-Québec, un étudiant rencontré par TVA Nouvelles a reçu un courriel frauduleux lui demandant de payer une contravention liée à un radar photo.

«Ça peut être facile de croire que c'est un vrai parce que, moi-même, j'ai failli tomber dans le panneau», dit-il.

«C'est écrit en anglais. Ça montre une image... pas une image, mais une adresse... comme quoi il y aurait vraiment une photo qui aurait été prise par un radar.»

Les fraudeurs demandent de cliquer sur un hyperlien, afin de payer une facture qui varie entre 90 et 480 dollars.

«Je me suis senti anxieux, bien entendu, parce que, moi, je respecte les lois. Et je suis très à l'ordre. Donc, ça m'a mis anxieux et ça m'a fait douter de moi-même un peu.»

Plusieurs signes auraient pu mettre la puce à l'oreille. Notamment, dans ce cas-ci, le courriel est rédigé en anglais seulement.

«Heureusement, on n'a eu aucune plainte de gens qui ont eu des pertes monétaires, mentionne Paul Tear, de la Régie de police de Memphrémagog. Alors, c'est au moins ça! Les gens, je pense, sont un peu plus vigilants.»

Le Québec compte environ 160 radars photo, mais aucun ne se trouve en Estrie ou au Centre-du-Québec.

«Les gens peuvent aller voir aussi sur le site du ministère des Transports. Il y a tous les endroits où il y a des radars photo au Québec», souligne le policier.

Notons que les véritables contraventions sont habituellement acheminées par la poste.

«À ce moment-là, on reçoit l'infraction avec le lieu, la date, l'heure, une photo du véhicule, une photo de la plaque. Et puis, il y a une façon de procéder aussi pour payer. Ça se fait au ministère de la Justice», détaille M. Tear.

Personne n'a été arrêté en lien avec cette arnaque envoyée par courriel. Une enquête est en cours.

-D’après le reportage de Kariane Bourassa