En rémission d'un cancer, elle veut redonner au suivant

Bianca Bolduc a sollicité l'aide du public pour suivre des traitements contre le cancer en Allemagne et elle veut maintenant redonner à son tour.

La femme de Magog a reçu un diagnostic de cancer généralisé au printemps dernier.

Elle a récolté 60 000 dollars au sein de la communauté pour pouvoir suivre des traitements dans une clinique privée en Allemagne où elle a dû se rendre à quatre reprises.

«Ça porté fruit, je n’ai plus rien au foie. Je n’ai plus aucune douleur. Je me sent plus vivante que jamais», se réjouit-elle.

