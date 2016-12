Fortes bourrasques de neige et accumulations prévues dans plusieurs régions

De fortes bourrasques de neige étaient attendues sur le sud de la province, en fin de journée jeudi, notamment dans les régions de Québec, Montréal, des Laurentides et de la Mauricie.

Selon Environnement Canada, ces bourrasques passagères, mais fortes, devaient se terminer en fin de soirée.

De plus, Environnement Canada a mis en garde les automobilistes contre la formation de bande de neige sur les routes et une visibilité nulle par moment.

Pour ces raisons, et à cause de changements météorologiques soudains, les déplacements sur les routes de toutes les régions situées entre l’Outaouais et le Bas-Saint-Laurent pourraient être dangereux.

Les accumulations de neige ne devraient pas atteindre plus de 4 cm et le mercure pourrait atteindre moins 15 degrés Celsius dans la région de Québec, pendant la nuit de jeudi à vendredi et moins 10 dans la région de Montréal.