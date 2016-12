Elle se bat pour prolonger son espérance de vie

Atteinte du Syndrome de Protée, une femme lance un cri du cœur afin d’amasser les 35 000 $ nécessaires aux traitements qui pourraient prolonger son espérance de vie.

À 26 ans, Julie Gosselin doit se rendre tous les jours à l’hôpital. Depuis son enfance, des masses compriment ses organes vitaux dans son ventre. Les malformations sont de plus en plus imposantes au fil du temps. «C’est ce qui me fait paniquer, car je sais que mon état est de pire en pire», s’exclame-t-elle.

La maladie affecte aussi son sang. «Je développe des phlébites, ce qui provoque des embolies pulmonaires. Je risque de faire des accidents vasculaires cérébraux et ça me stresse», a-t-elle confié.

Elle a déjà fait cinq embolies pulmonaires. Tous les jours, elle doit prendre des médicaments pour éclaircir son sang. «Je prends des doses beaucoup trop élevées pour mon poids alors j’ai beaucoup plus de risques de faire des hémorragies si un bête accident arrive», explique-t-elle.

Au cours des dernières semaines, les médecins se sont montrés pessimistes à son endroit. «Ils sont plus réalistes et me font comprendre que pour mes masses, je ne peux plus faire grand-chose. Je peux seulement atténuer la douleur», confie-t-elle.

Sa maladie ne se guérit pas, mais un traitement expérimental aux États-Unis permettrait d’arrêter la propagation des masses.

Julie Gosselin espère amasser les 35 000 $ nécessaires aux traitements. Une page Gofundme a été créée. La jeune femme a déjà récolté plus de 7 000 $.