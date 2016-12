Cinq millionnaires recherchés!

Loto-Québec est à la recherche des propriétaires de quatre billets ayant remporté un lot de 1 million $ et d’un gagnant de 12 millions $.

En fouillant sacs à main, porte-monnaie ou dessus de comptoir et frigo, les adeptes de 6/49 et des tirages de l’Extra pourraient sérieusement voir leurs plans de Noël transformés.

Les billets porteurs des lots non réclamés ont tous été achetés dans des régions différentes et dans certains cas, les prix attendent d’être cueillis depuis près d’un an.

Dans les Laurentides, un billet de l’Extra, pour le tirage du 27 janvier 2016, portant le numéro 1310854 traîne quelque part. La personne gagnante a jusqu’au 26 janvier pour se manifester.

En Mauricie, un lot de 1 million $, au tirage du 6/49 du 27 février, avec le numéro 6793561501 n’a pas été retourné. Il expirera le 27 février 2017.

À Montréal, un autre millionnaire s’ignore toujours depuis que son billet de 6/49 a été tiré le 19 mars, avec le numéro 72556217-04. Il ne sera plus valide après le 20 mars 2017.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un autre Extra de 1 million $, daté du 2 septembre, portant le numéro 6191960 n’a pas été réclamé et le gagnant ou la gagnante doit se manifester d’ici le 4 septembre.

12 millions $ qui dorment

Un autre billet gagnant du 6/49, acheté dans la région de l’Outaouais et dont le tirage a eu lieu le 3 décembre dernier, pourrait valoir à son propriétaire la somme de 12 371 981,20 $.

Si ces lots ne sont pas réclamés avant la date d’expiration, Loto-Québec fera en sorte de redistribuer cet argent sous forme de lots bonis ou encore de tirages.