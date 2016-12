Embardée mortelle à Shawinigan

Une automobiliste dans la quarantaine a perdu la vie après une sortie de route survenue mardi en fin d’après-midi, sur la route 359, à Shawinigan, en Mauricie.

«L’accident s’est produit vers 16 h 30», a souligné la sergente Audrey-Anne Bilodeau de la Sûreté du Québec (SQ).

«Pour une raison encore inconnue, la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans un fossé profond et contenant de l’eau», a-t-elle souligné. Outre l’automobiliste, une autre femme était à bord de la voiture.

Cette dernière a réussi à sortir du véhicule et on ne craindrait pas pour sa vie.

En revanche dans le cas de la conductrice, elle a été transportée dans un état critique à un centre hospitalier de la région, où son décès a finalement été constaté.

Un technicien en scène d’accident a été dépêché sur place pour déterminer les circonstances et les causes du drame. Par ailleurs, la route a été rouverte vers 20 h.