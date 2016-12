Les 60 films qui feront du bruit en 2017

Si 2016 a été une année fertile en longs métrages, la cuvée 2017 s’annonce encore plus explosive. Suites, nouvelles versions ou productions originales sont assurées de faire recette au box-office et de générer l’enthousiasme de la part des cinéphiles...

Silence

6 janvier

De Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson

En 1637, deux jésuites portugais vont au Japon pour retrouver leur mentor qui a abjuré sa foi après avoir été torturé.

Le fondateur

20 janvier

De John Lee Hancock avec Michael Keaton, Nick Offerman et Laura Dern

L’histoire de Ray Kroc, inventeur du concept de restauration rapide et fondateur de McDonald’s.

xXx: The Return of Xander Cage

20 janvier

De D. J. Caruso avec Vin Diesel, Deepika Padukone et Donnie Yen

Xander Cage revient de son exil forcé.

Nelly

20 janvier

D’Anne Émond avec Mylène Mackay, Mickaël Gouin et Sylvie Drapeau

Adaptation de la vie et des écrits de l’auteure Nelly Arcan, qui s’est suicidée en 2009.

Resident Evil : L'ultime chapitre

27 janvier

De Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, Ali Larter et Ruby Rose

Le dernier long métrage de la franchise suit Alice alors qu’elle retourne à Raccoon City pour attaquer la corporation Umbrella.

John Wick : Chapitre 2

10 février

De Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Common et Laurence Fishburne

Le tueur à gages John Wick se rend à Rome pour aider l’un de ses anciens collègues.

Cinquante nuances plus sombres

10 février

De James Foley avec Dakota Johnson, Jamie Dornan et Kim Basinger

Le passé de Christian Grey revient le hanter alors qu’il tente de reconquérir Ana Steele.

Lego Batman le film

10 février

De Chris McKay avec les voix de Will Arnett, Michael Cera et Zach Galafianakis

Le justicier masqué de Gotham décide d’adopter un jeune garçon.

T2: Trainspotting 2

3 mars

De Danny Boyle avec Ewan McGregor, Robert Carlyle, Johnny Lee Miller, Ewan Bremner et Kelly MacDonald

La suite des aventures de Renton, Spud, Sick Boy, Begbie et Diane, que l’on retrouve 20 ans plus tard.

Logan

3 mars

De James Mangold avec Hugh Jackman et Patrick Stewart

Dans le futur, Wolverine vient en aide à une fillette qui possède les mêmes pouvoirs que lui.

Boss Baby

10 mars

De Tom McGrath avec les voix d’Alec Baldwin, Steve Buscemi et Lisa Kudrow

Ce film d’animation suit un bébé homme d’affaires qui s’associe avec son frère aîné pour mettre le patron d’une autre compagnie hors d’état de nuire.

Kong: Skull Island

10 mars

De Jordan Vogt-Roberts avec Brie Larson, Tom Hiddleston et John Goodman

À la fois antépisode et nouvelle version, l’intrigue se déroule dans les années 1970 alors qu’un groupe de scientifiques se rend dans une île du Pacifique.

Goon: Le dernier des durs à cuire

17 mars

De Jay Baruchel avec Marc-André Grondin, Liev Schreiber et Jay Baruchel

Doug se voit obligé de devenir vendeur d’assurances, mais lorgne toujours du côté de la patinoire.

La Belle et la Bête

17 mars

De Bill Condon avec Emma Watson, Ewan McGregor et Luke Evans

L’adaptation, en prises de vue réelles, du conte de fées animé des studios Disney.

Power Rangers

24 mars

De Dean Israelite avec Elizabeth Banks et Bryan Cranston

Un groupe d’adolescents dotés de pouvoirs surnaturels doit sauver le monde.

Life

24 mars

De Daniel Espinosa avec Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds

L’équipage de la Station spatiale internationale découvre des traces de vie dans des échantillons rapportés de la planète Mars.

Ghost in the Shell – Le film

31 mars

De Rupert Sanders avec Scarlett Johansson, Juliette Binoche et Michael Pitt

Une policière cyborg tente d’empêcher un pirate informatique de nuire. Ce film est une nouvelle version du long métrage du même titre sorti en 1995.

Les Schtroumpfs: Le village perdu

7 avril

De Kelly Asbury avec Joe Manganiello, Jack McBrayer et Danny Pudi

Troisième volet de la saga, celui-ci entièrement en animation, «Le village perdu» débute alors que la Schtroumpfette met la main sur une carte bien mystérieuse.

Fast 8

14 avril

De F. Gary Gray avec Vin Diesel, Dwayne Johnson et Jordana Brewster

Le nouveau volet de la franchise Rapides et dangereux, dont on ne connaît pas encore l’intrigue.

The Circle

28 avril

De James Ponsoldt avec Emma Watson, John Boyega et Tom Hanks

Les bouleversements de la vie d’une jeune femme, embauchée par une compagnie de Silicon Valley.

Les Gardiens de la galaxie 2

5 mai

De James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, et Bradley Cooper

L’équipe des Gardiens part à la recherche du père de Star-Lord.

Barbie

12 mai

Avec Amy Schumer

Une poupée qui n’est pas assez parfaite est jetée hors de Barbieland. Le long métrage est fait en prises de vue réelles.

Baywatch

19 mai

De Seth Gordon avec Dwayne Johnson, Zac Efron et Kelly Rohrbach

L’adaptation de la série culte de la fin des années 1980 comprend une apparition de David Hasselhoff et Pamela Anderson, vedettes de l’émission.

Alien: Covenant

19 mai

De Ridley Scott avec Michael Fassbender, Katherine Waterston et Danny McBride

L’équipe du Covenant trouve le survivant du Prometheus.

Pirates des Caraïbes: Les morts ne racontent pas d'histoires

26 mai

D’Espen Sandberg et Joachim Rønning avec Johnny Depp, Javier Bardem et Geoffrey Rush

Jack Sparrow est poursuivi par un vieil ennemi.

Wonder Woman

2 juin

De Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Danny Huston et Robin Wright

Une princesse amazone quitte son île pour tenter d’empêcher la Première Guerre mondiale.

The Mummy

9 juin

D’Alex Kurtzman avec Tom Cruise, Sofia Boutella et Russell Crowe

Redémarrage de la série de longs métrages à succès avec Tom Cruise dans le rôle principal.

Les bagnoles 3

16 juin

De Brian Fee avec les voix d’Owen Wilson, Larry the Cable Guy et Bonnie Hunt

Flash McQueen se voit remplacé par une nouvelle génération de bolides!

Transformers: The Last Knight

23 juin

De Michael Bay avec Mark Wahlberg, Isabela Moner et Josh Duhamel

Annoncé par Michael Bay comme le dernier long métrage de la fort populaire franchise qui a engrangé 3,77 milliards $ au box-office mondial, le film s’intéresse aux personnages vus dans le volet précédent.

The Beguiled

23 juin

De Sofia Coppola avec Elle Fanning, Nicole Kidman et Colin Farrell

Pendant la guerre de Sécession, un soldat se cache dans une école pour jeunes filles.

Détestable moi 3

30 juin

De Pierre Coffin et Kyle Balda avec les voix de Steve Carell, Kristen Wiig et Miranda Cosgrove

Gru se mesure à Balthazar Bratt, ancien enfant acteur devenu obsédé par son personnage.

Spider-Man: Homecoming

7 juillet

De Jon Watts avec Tom Holland, Michael Keaton et Donald Glover

Redémarrage de la franchise consacrée à l’homme-araignée, le film suit Peter Parker après les événements présentés dans «Capitaine America: La guerre civile».

De père en flic 2

14 juillet

D’Émile Gaudreault avec Michel Côté, Louis-José Houde et Karine Vanasse

Cette suite se déroule quelques années après l’opus précédent et nos héros se retrouvent, une fois de plus, à infiltrer une thérapie!

War for the Planet of the Apes

14 juillet

De Matt Reeves avec Andy Serkis, Judy Greer, Woody Harrelson et Steve Zahn

Les singes et les humains sont désormais en guerre et Caesar doit lutter contre ses instincts.

Dunkirk

21 juillet

De Christopher Nolan avec Tom Hardy, Cillian Murphy et Mark Rylance

Le récit de l’évacuation de Dunkerque en mai et juin 1940.

Valérian et la cité des mille planètes

21 juillet

De Luc Besson avec Ethan Hawke, Cara Delevingne et Clive Owen

Les tribulations d’agents spatio-temporels.

Flatliners

29 septembre

De Niels Arden Oplev avec Ellen Page, Diego Luna et Nina Dobrev

Suite du film de 1990.

American Made

29 septembre

De Doug Liman avec Tom Cruise

La vie de Barry Seal, pilote de ligne devenu passeur de drogue et agent de la DEA.

Blade Runner 2049

6 octobre

De Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford et Robin Wright

La suite du classique de Ridley Scott.

Logan Lucky

13 octobre

De Steven Soderbergh avec Adam Driver, Channing Tatum et Seth MacFarlane

Deux frères planifient un vol pendant une course de NASCAR.

Thor: Ragnarok

3 novembre

De Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston et Cate Blanchett

Thor s’allie à Hulk et Loki pour lutter contre un nouvel ennemi.

Justice League

17 novembre

De Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot et Jason Momoa

Les superhéros, quelques mois après les événements de «Batman vs Superman: L'aube de la justice».

Star Wars: Episode VIII

15 décembre

De Rian Johnson avec Daisy Riley, Mark Hamill et Carrie Fisher

La suite des aventures de Rey.

Jumanji

22 décembre

De Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Kevin Hart et Jack Black

Une nouvelle version du film de 1995.

Downsizing

22 décembre

D’Alexander Payne avec Matt Damon, Kristen Wiig et Christoph Waltz

Un homme fait le ménage de sa vie et décide de se rapetisser.

À surveiller aussi

Les films suivants, dont la date de sortie n’est pas encore annoncée, feront le «buzz» au cours des prochains mois...

- Based On A True Story de Roman Polanski avec Eva Green, Vincent Perez et Emmanuelle Seigner

La vie d’une écrivaine est menacée par un admirateur.

- Bon Cop Bad Cop 2 d’Alain Desrochers avec Patrick Huard et Colm Feore

Le retour des détectives David Bouchard et Martin Ward.

- Mary Magdalene de Garth Davis avec Rooney Mara, Joaquin Phoenix et Chiwetel Ejiofor

La vie de Marie-Madeleine, surnommée «le 13e disciple» du Christ.

- Molly’s Game d’Aaron Sorkin avec Jessica Chastain, Idris Elba et Michael Cera

L’histoire d’une championne de ski devenue joueuse de poker.

- Mother de Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem et Michelle Pfeiffer

Tourné à Montréal, le film suit un couple dérangé par la visite impromptue d’invités.

- Mute de Duncan Jones avec Alexander Skarsgard, Paul Rudd et Justin Theroux

La quête d’un barman muet.

- Paddington 2 de Paul King avec Ben Whishaw, Hugh Bonneville et Sally Hawkins

La suite des aventures de l’ourson britannique.

- Sans titre de Kathryn Bigelow avec John Boyega, Jack Reynor et Will Poulter

La seule réalisatrice oscarisée tourne actuellement un film sur les émeutes de Détroit en 1967.

- Sans titre de Woody Allen avec Kate Winslet, Juno Temple et Justin Timberlake

Le réalisateur est en postproduction d’un film, dont le titre n’a pas été annoncé, qui se déroule dans les années 1950 à New York.

- Suburbicon de George Clooney avec Matt Damon, Julianne Moore et Oscar Isaac

Aucun détail n’a filtré, si ce n’est que le scénario a été écrit par les frères Joel et Ethan Coen.

- The Kidnapping of Edgardo Mortara de Steven Spielberg avec Oscar Isaac et Mark Rylance

Dans les années 1850, une famille juive se bat contre l’Église catholique pour récupérer son enfant, baptisé alors qu’il était malade.

- The Shape of Water de Guillermo del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon et Doug Jones

Une histoire d’amour fantastique qui se déroule pendant la guerre froide.

- Tully de Jason Reitman avec Charlize Theron, Mackenzie Davis et Mark Duplass

Une mère se lie d’amitié avec la nounou de ses enfants.

- War Machine de David Miçhod avec Brad Pitt, Topher Grace et Meg Tilly

Inspiré de la vie de Stanley McChrystal, commandant des forces américaines en Afghanistan.

- Weightless de Terrence Malik avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender

L’examen de deux triangles amoureux.

Note: les dates de sortie sont sujettes à changement.