La réussite scolaire s’améliore à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

La réussite des élèves de la commission scolaire Chemin-du-Roy a fait un bond de géant en 10 ans. En 2005, le taux de décrochage était de 30 %, pour 2015, dix ans plus tard, ce chiffre devrait diminuer de moitié et se situer autour de 16 %.

«On les garde plus longtemps à l'école et on a mis en place des mécanismes pour les relancer lorsqu'ils décrochent», a affirmé la directrice générale de la Commission scolaire, Hélène Corneau.

C’est ce qui a été révélé mercredi par la commission scolaire, au moment de présenter son rapport annuel. Après cinq années de compressions budgétaires, l'organisation pourra enfin regarder vers l'avenir.

Les résultats aux examens du ministère sont aussi très encourageants. Le taux de réussite à l'épreuve de français écrit de secondaire 5 est passé de 71 % à 77 % en un an.

À l'école Curé-Chamberland, deux classes de francisation ont été ajoutées en raison de l'arrivée massive de réfugiés syriens.

La seule ombre au tableau est d’ordre financier. La Commission scolaire a adopté un budget équilibré, mais traîne un déficit de 1,5 million $ en raison de la mauvaise gestion du Centre sportif Alphonse-Desjardins.

«On a demandé au ministère de faire un déficit pour couvrir les déficits du CSAD», explique le président de la Commission scolaire, Claude Lessard.

La poursuite au civil à l'endroit des anciens administrateurs du CSAD est toujours en cours.