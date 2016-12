L’école de Sainte-Luce pourrait changer de vocation

Une trentaine d'élèves en difficulté de l'école Le Grand Défi à Rimouski pourraient être transférés dans les locaux de l'école de Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent. Les élèves qui l'occupent présentement pourraient devoir étudier à l'extérieur de la municipalité.

Pas moins de 24 mémoires ont été déposés à la Commission scolaire des Phares lors d’une dernière consultation publique lundi dernier.

Parmi ceux-ci se trouve celui de la municipalité de Sainte-Luce qui refuse la fermeture de son école secondaire. Des parents ont également fait part de leur inquiétude de devoir envoyer leurs enfants à Mont-Joli ou à Rimouski.

«Présentement, j’ai un enfant en deuxième secondaire et si ça ne change pas, on s’en va à Paul-Hubert à Rimouski. Sinon, on va au Mistral à Mont-Joli», a expliqué Karine Ayotte, porte-parole du comité de parents de Sainte-Luce.

Certaines écoles de Rimouski débordent et doivent intégrer 230 nouveaux élèves. Pendant ce temps, l'école secondaire de Sainte-Luce voit son nombre d'élèves diminuer.

«50% des jeunes qui devraient aller à cette école-là, vont plutôt dans une autre école de la Commission scolaire», a affirmé Gaston Rioux, président de la Commission scolaire des Phares.

Un total de 31 élèves fréquentent l'école de Sainte-Luce, qui peut en accueullir une soixantaine. Malgré tout, le maire de la municipalité et la porte-parole du comité de parents vont se battre pour défendre la vocation de leur école.

«Actuellement, on est des victimes collatérales du débordement à Rimouski, a dit Paul-Eugène Gagnon, maire de Sainte-Luce. Ça n'a pas de sens!»

La construction d'une nouvelle école ou l'agrandissement d'une école existante pourrait permettre de résoudre une grande partie du problème, mais pour l'instant, la Commission scolaire doit se tourner vers des solutions temporaires, en attendant une réponse du gouvernement en ce sens, au printemps 2017.

La Commission scolaire doit toutefois trancher dans le dossier de l’école de Sainte-Luce le 16 janvier prochain, lors du dernier conseil des commissaires dans cette affaire.