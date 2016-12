L'oncle de Charles Poulin coupable de l'avoir agressé sexuellement

Il y a deux ans, Charles Poulin est sorti publiquement pour dénoncer les agressions sexuelles qu'il a subies aux mains de son oncle.

Rosaire Poulin a été trouvé coupable de ces gestes, une victoire significative pour sa victime maintenant âgée de 44 ans.

En 2012, Charles Poulin a décidé de porter plainte aux policiers contre son parrain Rosaire Poulin.

Il dénonçait les agressions sexuelles qu'il lui avait fait subir sur une dizaine d'années, soit entre l'âge de 4 et 14 ans.

Le septuagénaire, qui se déplace aujourd'hui en fauteuil roulant, a été déclaré coupable de deux chefs de grossière indécence et un autre d'agression sexuelle, le 30 novembre dernier.

Le fait qu'il soit enfin reconnu coupable n'effacera rien du passé, mais l'aidera à continuer à combattre ses démons.

Le 1er mars prochain, Rosaire Poulin prendra le chemin de la prison, après le prononcé de sa sentence. Cela importe peu à sa victime: «C'est comme si la société venait de mettre son étampe. Oui, il a posé les gestes et un juge reconnaît tout le tort qui m'a été fait. Ça me suffit, je voulais me rendre au bout du processus», a indiqué Charles Poulin.

Hockeyeur voué à un brillant avenir, choix de 3e ronde du Canadien de Montréal, Charles Poulin a connu une carrière d'une douzaine d'années dans les ligues mineures et en Europe. Un cheminement qui lui aura servi d'exutoire, à fuir une cruelle réalité.

Car, après avoir accroché ses patins, il a sombré dans l'enfer de la drogue.

Une déchéance dont ont été témoins ses proches, notamment ses deux jeunes garçons. «Ils ont vécu ce que j'ai vécu et je m'en veux pour cela. Je suis à rétablir les liens avec tous ceux que j'ai déçus et je reprends ma place auprès de mes deux fils pour qui j'étais une idole», renchérit-il.

L'esprit en paix, Charles Poulin s’apprête à fêter l’un des plus beaux Noëls de sa vie.

-D'après un reportage de Jean-François Desbiens

Voyez un extrait de l'émission de Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus.