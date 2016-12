Poursuite contre la DPJ : d’autres cas d’enquêtes «bâclées»?

***Voyez ci-dessus le reportage d'Harold Gagné concernant la poursuite contre la DPJ***

La poursuite de 1,3 M$ contre la DPJ de la Mauricie instiguée par un couple injustement accusé de maltraitance d’enfants a de nombreux échos chez plusieurs familles et auprès du Regroupement des ressources résidentielles de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Selon Pierre Hébert, le président de l’organisme qui œuvre depuis plus de 16 ans dans le réseau des ressources résidentielles, cette poursuite représente une lueur d’espoir pour plusieurs familles ayant vécu une situation comparable.

«Aujourd’hui nous sommes heureux de constater que des ressources résidentielles de notre région auront finalement gain de cause devant Goliath, le CIUSSS ! J’espère que cela aura un effet domino et que d’autres suivront. Trop souvent, j’ai été témoin d’enquêtes «bâclées» et de drames.

Selon M. Hébert, qui est également propriétaire d’une ressource qui héberge quatre personnes polyhandicapées, au moins trois cas semblables lui ont été rapportés, et ce, dans la dernière année seulement. «Depuis plus d’un an que nous tentons de discuter de la situation avec le nouveau président directeur général du CIUSSS MCQ, M. Beaumont, mais sans retour » indique M. Hébert dans un communiqué paru ce matin.

Une commission d’enquête publique avait été demandée le 21 octobre dernier par le Regroupement des ressources à l’adulte de la Gaspésie, demandant de faire la lumière sur le fonctionnement des Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Le regroupement souhaitait que la lumière soit faite sur des allégations d’abus de pouvoir, de décisions arbitraires et d’intimidation causés aux ressources résidentielles et à leur clientèle démunie.