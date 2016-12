Québec refuse de trancher le débat sur les tarifs supralocaux

Québec refuse que la commission municipale tranche le débat sur les tarifs supralocaux, comme l’espérait le maire de Shawinigan, qui aurait espéré une autre décision de la part du ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux.

«Ça fait un an et demi qu’on travaille sur le dossier. On a assoupli notre position, on a négocié et renégocié, mais là on est dans un cul-de-sac. Notre seule alternative, c’était que la commission intervienne», a affirmé le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Le maire espérait obtenir une opinion neutre sur le juste prix à facturer aux municipalités voisines dont les résidents pratiquent une activité ou un sport à Shawinigan, sans toutefois y payer de taxe destinée à l’entretien des infrastructures.

«Saint-Hyacinthe réétudie ses équipements supralocaux avec l’aide de la commission, alors pourquoi pas chez nous? Je me pose de sérieuses questions», ajoute le maire Angers.

Rejoint par TVA Nouvelles, la ministre responsable de la région Julie Boulet a expliqué qu’avec la nouvelle loi sur l’autonomie des municipalités, Québec allait désormais se tenir loin de tous dossiers supralocaux, peu importe qui en fera la demande.

Il semble que le principe de l’utilisateur-payeur s’appliquera. Selon des documents préparés par la ville de Shawinigan il y a un peu plus d’un an, on peut s’attendre à une explosion des coûts.

De 250 $ à plus de 1500 $ pour l’inscription à une activité à la piscine. Trois fois plus cher pour des cours d’espagnol ou du badminton. Là aussi, il faudra visiblement trouver un compromis.

«Quand c’est le citoyen qui paie, il faut mettre un prix raisonnable, sinon il va faire autre chose! Je pense que c’est normal que Shawinigan demande un montant d’argent, mais il faut que ce soit réaliste», plaide Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-de-Mont-Carmel.

Les municipalités environnantes sont autorisées à compenser financièrement les familles. À Notre-Dame-du-Mont-Carmel on a déjà annoncé être ouvert à rembourser une partie des frais d’inscription pour les sports de glace.