Conversation inquiétante interceptée par une enseignante

Une enseignante d'une école secondaire de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a intercepté mercredi en fin de journée sur les réseaux sociaux des échanges à caractère haineux, voire inquiétants, entre étudiants.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, cette situation, qui impliquerait des jeunes de l'école secondaire Charles-Gravel, aurait immédiatement été portée à l'attention de la direction de l'établissement.



Elle aurait retracé les échanges et les aurait imprimés avant de confronter le groupe d'élèves à l'origine de cette forme d'intimidation.



Le groupe s'en serait pris dans ses écrits à deux jeunes en particulier.



La commission scolaire des Rives-du-Saguenay a confirmé que les élèves à l'origine des messages et leurs parents ont été rencontrés ce jeudi par la direction, mais aussi par un policier communautaire.



Même si elle n'a pas le pouvoir de les sanctionner parce que les faits reprochés ne sont pas survenus directement en milieu scolaire, elle leur a rappelé les conséquences de leurs gestes.



Quant aux jeunes victimes, la commission scolaire s'est assurée qu'elles aient l'aide psychologique nécessaire pour traverser cette épreuve.



Elle rappelle que toute forme d'intimidation qui lui ait rapporté est prise au sérieux.



Le contenu des messages aurait même été remis aux policiers puisque les parents des victimes pourraient décider de porter plainte et les documents pourraient éventuellement devenir des éléments de preuve.