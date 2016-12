Nouvel auditorium dans une école de Saguenay

Le nouvel auditorium de l’École polyvalente Jonquière a été inauguré jeudi matin. La rénovation et la modernisation de cette salle, au coût de près de 1 million $, enchantent le personnel et les étudiants.

Des rénovations étaient effectuées depuis le mois de mai. L’investissement du ministère de l’Éducation a permis de transformer la salle qui datait de 44 ans.

L’auditorium a entre autres de nouveaux sièges, une nouvelle scène et de nouvelles loges. Les systèmes d’éclairage et de sonorisation ont également été remplacés par des systèmes plus technologiques.

Une salle de classe

L’auditorium de l’École polyvalente Jonquière sert de salle de classe pour les étudiants du programme Arts et métiers de la scène. Il s’agit d’un programme unique dans la région.

«Tout ce qui préoccupe, c’est la persévérance et la réussite des élèves, a commenté le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault. Les investissements ici soutiennent ça. On ne peut pas penser avoir un taux de réussite, si on n’a pas les équipements qui vont avec.»

«Ce n’est pas seulement de l’équipement, c’est aussi quelque chose qui va attirer les jeunes, qui va engager les jeunes à aller un peu plus loin», a ajouté le directeur de l’établissement scolaire, Mario Bernier.

Par ailleurs, la nouvelle salle pourra aussi être utilisée pour d’autres activités, provenant d’autres écoles de la Commission scolaire De La Jonquière.