Un plan de redressement pour le parc régional de Val-d'Irène

Les dettes s'accumulent du côté du parc régional de Val-d'Irène, dans le Bas-Saint-Laurent. Un plan de redressement sera mis en place pour rétablir la situation.

Au cours des dernières années, le parc régional de Val d'Irène s'est endetté de plus de 1 million $.

La surprise, mais surtout la déception, était au rendez-vous mercredi lors de l'assemblée générale annuelle lorsque la firme Malette a révélé les états financiers.

«Les chiffres ont évolué au fur et à mesure, a expliqué Chantale Lavoie, préfète, MRC de La Matapédia. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant de tous les chiffres, malgré qu'on avait déjà avancé certains chiffres. Par contre on attendait l'état de la situation finale.»

Un plan de redressement a également été présenté au conseil d'administration et des changements importants seront à faire si on veut passer du déficit au profit.

«Le but, c'est de voir au moins à ce qu'on puisse avoir une pérennité dans le temps, a ajouté Mme Lavoie. Donc effectivement de contrer non seulement la perte qu'on a vécue, mais aussi de contrer par des mesures correctives pour s'en aller vers les réussites et non des échecs comme celui-là.»

La firme Malette a fait une vingtaine de recommandations, notamment apporté des correctifs à la gestion des horaires, mais également abandonné les activités estivales.

«Les jeux d'été on oublie ça pour les prochaines années, a expliqué Robert Poirier, président du conseil d'administration du parc. Mais on a aussi regardé le budget, et c'est beaucoup dans les salaires qu'on a perdu le contrôle. Il y avait trop d'employés pour le travail à faire.»

Un comité sera formé pour superviser la suite des choses. Chaque semaine, des rencontres auront lieu pour s'assurer que les correctifs sont bien faits. «On va partir des recommandations pour établir un plan de match, et mettre en place des choses», a ajouté Mme Lavoie.

«Ce qu'on espère c'est d'avoir des gains pour l'an prochain, mais ça lorsqu'on travaille à l'extérieur on est toujours dépendant de dame nature, a ajouté Robert Poirier. Ça s'enligne extrêmement bien, ça fait au moins 4 à 5 ans qu’on n’a pas eus des conditions comme celles-là. Il y a des places où il y a au moins 3 pieds de neige dans les pentes.»

Les administrateurs sont confiants de redresser les finances du parc régional, surtout que les conditions de glisse sont actuellement exceptionnelles. Dès ce vendredi, les skieurs sont attendus pour le début de la saison.