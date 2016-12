Accusés d’avoir «utilisé» leur enfant comme objet sexuel, ils demeurent en prison

Le couple de Québec soupçonné d’avoir utilisé son enfant de 11 ans comme jouet sexuel et de l’avoir «prêté» à un couple d’amis de Saint-Lin–Laurentides pour qu’il en fasse autant demeurera derrière les barreaux.

Le juge a rendu sa décision vendredi. Il a estimé que les garanties proposées pour assurer la sécurité du public n’étaient pas suffisantes. Il a ajouté qu’il ne voulait pas miner la confiance du public face au système judiciaire.

La femme de 23 ans et l’homme de 36 ans de Québec demeureront incarcérés jusqu’à leur retour en cour le 29 janvier.

Arrêtés la semaine dernière, ils font face à des accusations d’agressions sexuelles et d’incitation à des actes sexuels. Ses événements se seraient produits entre 2014 et 2016 sur deux enfants âgés entre six et 11 ans.

Leur couple d’amis de Saint-Lin–Laurentides demeure également en prison.