Bourrasques et blizzard sur le Bas-Saint-Laurent

Les forts vents rendent les conditions routières particulièrement difficiles dans l’Est du Québec. Les autorités ont signalé de nombreuses sorties de route.

Selon le site Québec 511, la route 132 est recouverte de neige durcie de La Pocatière à Kamouraska, en plus de présence de lames neige. Même scénario pour la route 132 entre Saint-Germain et Rivière-du-Loup où, en plus, la visibilité est réduite.

Partout sur la route 289, la chaussée est toujours enneigée, ainsi que sur l'autoroute 85 de Saint-Louis-du-Ha! Ha! à Dégelis.

Charlevoix

Dans Charlevoix, la circulation est encore plus difficile. La route 138 du secteur Cap-à-l'Aigle au secteur Saint-Fidèle à La Malbaie est glacée et la visibilité est réduite. Ailleurs sur cette même route, la chaussée est couverte de neige durcie.

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, la Transcanadienne est partiellement enneigée et glacée par endroits. La route 108 à Drummond est à surveiller comme la chaussée est glacée et la visibilité est réduite.

Toujours au Madawaska, un avertissement de froid extrême est en vigueur par Environnement Canada. Le refroidissement éolien fera chuter les températures.

Onde de tempête

Les régions du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques seront à surveiller en fin d'après-midi. Un avertissement d'onde de tempête est en vigueur. La fenêtre critique est de 15h à 18h. Rappelons que ce genre d'avertissement est émis lorsque les vents forts combinés aux fortes marées risquent de provoquer un déferlement de vagues le long des côtes.