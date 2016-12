Début de la saison de motoneige dans le Bas-Saint-Laurent

Les motoneigistes ont de quoi se réjouir: dès demain, ils pourront parcourir les sentiers de la région de Rimouski. Du rarement vu aussi tôt dans la saison.

«Ça fait deux ans qu'on l'attend et là on va l'avoir!», se réjouit Charles Roy, propriétaire Junior Mécanique Plus Inc.

Une bordée de neige importante, comme on ne l'a pas vu depuis des années, permettra l'ouverture des sentiers de motoneige dès le 17 décembre. Un début de saison hâtif qui fait bien des heureux.

«On ne voit pas ça souvent, souligne Jean-Benoît Dubé, porte-parole du Club sportif et populaire du Bas-Saint-Laurent. C'est déjà arrivé. Si la nature continue à collaborer, c'est vraiment un bon début d'année.»

«Comparativement aux années dernières, ça se passe très bien, on est en extase parce qu'on a de la neige justement, dit M. Roy. Pour le temps des Fêtes, c'est vraiment de mise!»

Le Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent s'affaire à préparer les 180 kilomètres de pistes en vue de l'arrivée imminente des motoneigistes.

«Dans certains secteurs, on peut passer de quatre à cinq fois par semaine, explique Jean-Benoît Dubé. Dans d'autres cas, on peut passer trois fois, dépendamment de l'achalandage et de la nature des sentiers.»

La prudence est de mise puisque le sol n'est pas encore complètement gelé, et les fossés ne sont pas tous comblés.

M. Dubé conseille aux motoneigistes de «limiter leur vitesse» et de «circuler de jour, puisque les sentiers ne sont pas encore parfaits.»

Les activités en lien avec la motoneige ont un impact économique important pour la région.

«C'est une économie qu'on ne peut pas passer à côté puisque l'hiver la clientèle touristique n'est pas vraiment là», mentionne Marc Germain, directeur adjoint de l’Hôtel Rimouski.

«Pour la vente de VTT, motoneige, et les accessoires qui vont avec ça va vraiment bien. C'est super!», s’enthousiasme Charles Roy.

Nouveauté cette année: grâce à des travaux de 150 000$, un tronçon de 22,4 kilomètres entre Trinité-des-Monts et Esprit-Saint a reçu la certification «Écosentier» par l'organisme Nature-Action.