Froid extrême sur la ville de Québec

Il faisait - 25 degrés Celsius vendredi matin à Québec. Avec le refroidissement éolien, ça donne une impression de - 35, et cette impression n’est pas agréable pour qui n’est pas habillé chaudement.

Pour nous, c’est cru, pour l’auto, ça tourne carré. Et ça paraît bien pire quand c’est la première fois de la saison. La dernière fois qu’il a fait aussi froid, c’était dans la nuit du 5 mars 2016. Est-ce un record? Oui, au moins depuis 1992, selon les données d’Environnement Canada.

Et ça ne s’améliorera pas dans la journée. Le mercure atteindra tout au plus -19 degrés Celsius. Environnement Canada a d’ailleurs lancé un «avertissement de froid extrême», vendredi matin. Les météorologues soulignent un important refroidissement éolien pour la journée, qui pourrait atteindre - 46.

À cette température, les risques d’hypothermie et d’engelures sont très importants. La police de Québec indique que les chevaux de calèche doivent rester au chaud dans l’écurie.

La batterie qui lâche

La CAA-Québec a plusieurs appels, vendredi matin, près de 1100 pour le Québec, et 200 dans la grande région de Québec. «Le Québec au complet est touché», indique le porte-parole Philippe St-Pierre, ajoutant que tout était prêt et que les délais d’attente demeurent sous la demi-heure.

Il explique que la CAA reçoit beaucoup plus de demandes de survoltage dès que le mercure descend sous la barre du -24 degrés Celsius. Le démarrage d’une voiture par temps froid demande plus de puissance à la batterie. Mais si elle arrive à la fin de sa vie, il est possible qu’elle n’y arrive plus.

Beaucoup de neige dans les prochains jours

Heureusement, ça ne durera pas. Le froid ne sera pas trop préoccupant dans les prochains jours. En fait, on risque de jaser davantage de centimètres que de degrés.

Une dépression part du Colorado et devrait sévir au Québec en fin de semaine. Environnement Canada a lancé un «bulletin météorologique spécial» à cet effet. Cette dépression apportera un cocktail météo formé de neige, de grésil, de pluie verglaçante et de pluie. On aura beaucoup de ceci ou un peu de tout cela, selon les secteurs. Il pourrait tomber plus de 15 centimètres de neige.

MétéoMédia prévoit entre 15 et 20 cm de neige, à Québec, pendant la fin de semaine.

Quoique moins extrême, le temps froid est de retour, lundi, avec un maximum prévu de - 16 degrés Celsius. Il devrait aussi neiger un peu tous les jours jusqu’à vendredi.