La route 132 détruite par un déferlement de vagues

L’Est-du-Québec a été frappé de plein fouet par une vague de froid polaire et par des vents violents, vendredi. En Haute-Gaspésie, de fortes vagues se sont ajoutées aux conditions météorologiques difficiles, endommageant sérieusement la route 132.

La route a été fermée sur plusieurs kilomètres et les automobilistes devront faire des détours lors de leurs déplacements.

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles















Le secteur entre La Martre et Marsoui a été plus durement touché, a précisé le cabinet du ministre des Transports, dans un communiqué en soirée, soulignant que des portions de chaussée et de murs de soutènement ont cédé à l'assaut des vagues.

«Les équipes évaluent présentement l'étendue des dégâts et procèdent aux inspections nécessaires.»

Le ministre Laurent Lessard a ajouté que «les équipes du ministère de concert avec les partenaires, planifient et préparent les interventions requises afin de rétablir la fonctionnalité du réseau dans les différents secteurs visés».

Dans le même communiqué, le ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, a pour sa part indiqué que «le ministère souhaite pouvoir annoncer rapidement les travaux qui devront être entrepris et rétablir la circulation dès que possible». «Évidemment, la priorité restera toujours la sécurité des usagers.»