Le client allergique poursuit le restaurant pour plus de 500 000 $

L’homme de Gatineau allergique au saumon et aux fruits de mer, à qui un restaurant avait servi par erreur un tartare de saumon, en mai dernier, poursuit l’établissement pour plus de 500 000 dollars.

L’histoire de Simon-Pierre Canuel avait fait les manchettes en août dernier, plusieurs mois après que le client eut fait un arrêt cardiaque et qu’il eut été placé dans le coma après avoir mangé le tartare de saumon.

M. Canuel a déposé vendredi une poursuite contre le Bistro Le Tapageur, de Sherbrooke, et le Gatinois réclame 490 000 dollars au restaurant et 25 000 dollars pour son conjoint.

«L’établissement n’était pas équipé pour faire face à une telle situation d’urgence, et notamment ne possédait pas d’auto-injecteur de type EpiPen dans son établissement, non plus de défibrilateur», peut-on lire dans la poursuite.

Simon-Pierre Canuel reproche au serveur du Bistro Le Tapageur d’avoir consommé de l’alcool avec des clients pendant qu’il travaillait.

«Le bistro a toléré un comportement inadéquat et non sécuritaire de son préposé, c’est-à-dire que le fait que ledit préposé consommait des boissons alcoolisées au travail, rendant ainsi ce dernier moins concentré sur ses tâches», selon le document de cour.

Toujours selon la poursuite, M. Canuel aurait gardé de lourdes séquelles de cet événement. «Le demandeur a développé une phobie reliée à la nourriture, il agit et il se sent comme si l’épisode stressant se reproduisait, il a une peur constante de mourir».

Le client allergique éprouverait des troubles du sommeil et «ses souvenirs, ses pensées et ses images lui rappellent constamment cet incident».

Les deux parties ont rendez-vous en cour le 30 janvier prochain.