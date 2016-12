Sorties d'urgence enneigées au CSSS de La Mitis

Selon le Syndicat canadien de la fonction publique, certaines sorties d'urgence du Centre de santé et de service sociaux (CSSS) de La Mitis, à Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent, seraient difficilement fonctionnelles en cas d'évacuation.

En fin de journée jeudi, on y observait de bonnes accumulations de neige à certains endroits.

Le syndicat affirme qu'il s'agit là d'une autre conséquence de la réforme du ministre Barrette et considère qu'en négligeant l'entretien des lieux, la direction de l'établissement expose les occupants du centre à des risques évidents.

«On parle de voies d’accès, de sorties de secours qui sont enneigées. On nous dit qu’on n’affecte pas la population dans les services et en même temps on se rend compte que quatre ou cinq jours après d’importantes chutes de neige les voies d’accès de secours ne sont toujours pas déneigées», a indiqué Yanick Proulx, conseiller syndical au SCFP.

«On a beau parler d’un miracle bas-laurentien dans ce qui se passe en santé, mais je ne vois pas il est où le miracle quand on n’a même pas de monde pour pelleter», a conclu M. Proulx.