À moins d’un mois du 20e Téléradiothon La Ressource

Le 20e Téléradiothon au profit de La Ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine aura lieu le samedi 21 janvier.

Le spectacle sera enregistré à la salle Desjardins-Télus et diffusé le lendemain sur les ondes de plusieurs télévisions communautaires de la région.

L'animation est assurée cette année par Marco Calliari et Dave Richer et de nombreux artistes monteront sur scène, dont Yann Perreau, Jason Bajada et Johny Arsenault.

Le Téléradiothon demeure la principale activité de financement de l'organisme, qui répond à plus de 4 000 demandes d'aide annuellement.

«Les besoins les plus criants, c’est vraiment au niveau des demandes d’aide financière pour l’achat d’équipement et aussi beaucoup de répit. Les parents sont épuisés. On le voit de plus en plus d’ailleurs dans les médias, y’a des parents qui sont à bout de souffle. Le gouvernement fait des promesses au niveau de certaines aides financières, c’est long et ça n’arrive pas », a expliqué la directrice régionale de La Ressource, Thérèse Sirois.

L'objectif que s’est donné l’organisme est de recueillir 300 000$.