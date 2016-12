Mère Marie-Léonie honorée et hissée au rang de personnage historique

La fondatrice de l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, Élodie Paradis aussi appelée mère Marie-Léonie, a été désignée lundi comme personnage historique par le ministre de la Culture, Luc Fortin.

«La désignation de mère Marie-Léonie nous ramène au rôle historique des communautés religieuses dans l'évolution de la société québécoise en matière de santé, d'éducation et de services sociaux. Je suis fier de poser ce geste significatif à l'égard de cette grande figure étroitement liée à la vie de la collectivité de Sherbrooke. Ainsi, son œuvre restera gravée dans notre mémoire collective», a dit le ministre Fortin par communiqué.

Ce geste symbolique vise à préserver la mémoire de celle qui a fondé en 1880 l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte-Famille au Nouveau-Brunswick avant de déménager la maison-mère à Sherbrooke.

Cet établissement visait notamment à envoyer des religieuses pour assurer les services domestiques des collèges, des séminaires, des évêchés et des maisons de formation de prêtres.

«Mère Marie-Léonie a consacré sa vie à la prière et au soutien des personnes. À l'instar de sa communauté, elle aura porté de grandes valeurs chrétiennes: l'unité, la charité, l'accueil de l'autre et l'humilité. Elle reste un modèle éloquent en ce qui concerne son cheminement spirituel et l'accomplissement de la noble mission à laquelle elle était vouée», a déclaré Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, par communiqué.

À son décès en 1912, sa communauté comptait plus de 600 religieuses au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et aux États-Unis.