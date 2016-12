Votre sapin: naturel ou artificiel?

À la pépinière du Parc on invite les gens à venir dénicher le parfait sapin de Noël.... Cultivé ou indigène, le naturel gagne en popularité.

«Les gens n’ont pas le goût d'avoir un sapin artificiel. Ils veulent être le plus proche possible de la nature. Ils aiment l'odeur du sapin», explique Robin Lapointe, associé à la Pépinière du Parc.

Il faut dire que l'industrie du sapin de Noël se porte bien au pays avec des retombées de plus de 78 millions de dollars. Beaucoup de nos sapins s'en vont d'ailleurs à l'étranger. Le Canada exporte 1,7 million de sapins, la majorité cultivée au Québec.

De plus en plus les gens veulent non seulement choisir leur sapin de Noël, mais également faire de ce moment une expérience en famille.

Pour certains le sapin artificiel reste plus pratique.

Le Canada importe pour plus de 65 millions de dollars d'arbres de Noël artificiel. Ils proviennent presque tous de la Chine.