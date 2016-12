Baie-Saint-Paul met en garde les automobilistes

La municipalité de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, demande aux automobilistes qui circulent sur son territoire de redoubler de prudence en raison de la présence accrue des cerfs de Virginie aux abords des routes.

«Au cours des dernières années, on a enregistré une hausse des accidents provoqués par les cerfs de Virginie; ceux-ci surviennent surtout dans l’obscurité, plus particulièrement au lever et au coucher du soleil», a fait savoir la municipalité par voie de communiqué.

Les autorités municipales indiquent que les cerfs sont particulièrement nombreux sur la route 362, près de Cap-aux-Corbeaux.

Par ailleurs, la Ville déconseille aux gens de nourrir ces animaux sauvages. «Contrairement à la croyance populaire, les nourrir peut leur faire plus de mal que de bien! Une nourriture inadéquate peut leur causer de sérieux problèmes de santé et engendrer d’autres conséquences, notamment les attirer dans des milieux urbains, près des habitations et des routes pour finalement occasionner des accidents routiers», a fait remarquer la municipalité.

La Ville de Baie-Saint-Paul demande aux automobilistes d’être particulièrement vigilants dans les secteurs où la visibilité est réduite en raison de la présence de courbes, de pentes ou de végétation dense en bordure de la route.

La municipalité suggère aux usagers de la route qui croisent des cerfs de Virginie d’actionner les freins à plusieurs reprises de manière à avertir les conducteurs qui les suivent.