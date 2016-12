De la viande de gibier dans les paniers de Noël

Une cinquantaine de personnes impliquées dans un réseau de braconnage feront face à plus de 800 accusations criminelles. Heureusement, les bêtes qu'ils ont tuées ne seront pas mortes en vain. Moisson Mauricie a reçu ce don pour le moins spectaculaire.

C'est la plus grande quantité de viande sauvage jamais reçue par l'organisme: 600 kilos qui proviennent d'une saisie réalisée par les agents de la faune le mois dernier lors de l'opération crépuscule.

Ce sont 85 organismes de la région qui vont bénéficier de ce don. Toute cette viande a été analysée puis emballée sous vide par des bouchers, un véritable trésor.



«On a de la difficulté à avoir de la viande. On commence à aller en chercher dans les épiceries. C'est vraiment un beau cadeau», de dire Jean-Guy Doucet, président de Moisson Mauricie.

«Puis de la viande sauvage, je suis certain qu'il y a bien des familles qui n'ont pas goûté à ça, puis qui vont être contentes parce que c'est très, très bien traité. Vous avez vu les emballages», ajoute M. Doucet.



Au Québec cette année, ce sont près de 25 000 kg de viande de gibiers et 812 kg de poissons saisis par les agents de la faune qui ont été remis aux différentes banques alimentaires.



«C'est toute une fierté pour le service de protection de la faune de pouvoir aider des familles démunies», affirme Yvan Brisebois, commandant pour le service de protection de la faune.



Dans les paniers de Noël qui sont prêts à être distribués, on retrouve du contenu varié grâce à la contribution de plusieurs entreprises de la région.

C'est le cas des menthes Rito qui a offert 25 palettes de friandises. Ceci représente pas moins de 40 000 sacs de bonbons. Une autre entreprise a expédié une remorque remplie de légumes.

Ce sont plus de 20 000 familles de la région qui recevront une aide, oh combien appréciée.