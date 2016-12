Le concours des brasseurs amateurs de La Barberie est annulé

Faute de permis, la deuxième édition du concours des brasseurs amateurs de la microbrasserie La Barberie à Québec qui devait avoir lieu en février est annulée.

Les organisateurs ne sont pas parvenus à obtenir l’approbation nécessaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour la tenue de l’événement.

Pourtant l’an dernier, La Barberie avait obtenu le feu vert de la régie pour tenir la première édition de son concours.

«La loi ne permet pas aux gens de sortir avec leurs bières fabriquées maison à l’extérieur de leur maison. C’est pourquoi on n’a pas été autorisés à avoir un permis. Il faudrait aller déguster leurs bières chez eux, dans leur sous-sol ! C’est un peu particulier. On est tous un peu tombés des nues. Ç’a été assez saisissant pour nous», raconte la représentante de la Barberie, Sonia Therrien.

Un autre concours annulé

Ce n’est pas la première fois que la RACJ coupe court à un concours de brasseurs artisanaux. En novembre dernier, l’Association des brasseurs amateurs québécois (LABAQ) s’est vu refuser le permis nécessaire pour la tenue de son concours, malgré le fait qu’il a été autorisé chaque année depuis 2013.

Selon la Régie des alcools, un «permis de réunion» est requis, afin de vendre et de servir des boissons alcooliques dans le cadre d’un événement à caractère familial, social, culturel, éducationnel ou sportif lorsque l'organisateur désire y servir ou y vendre des boissons alcooliques.

Ce permis a été refusé à LABAQ puisque, selon le règlement, «un titulaire de permis de réunion doit acheter directement d’un titulaire de permis d’épicerie la bière qu’il entend vendre ou servir gratuitement».

«Dans le cas présent, la bière est fabriquée "maison" par des brasseurs amateurs sans permis, et ne peut donc être servie ou vendue dans un événement avec permis de réunion», avait alors expliqué l’adjointe à la vice-présidente aux opérations de la RACJ, Andrée-Anne Garceau.

Une loi obsolète ?

Un des participants au concours de La Barberie, Charles Grenier, croit que le gouvernement devrait accorder plus de souplesse réglementaire aux brasseurs maisons, comme ce fût le cas au printemps dernier lorsqu’il a modifié la loi permettant aux microbrasseries de vendre leurs bières pour emporter.

«Cette année, je ne comprends pas pourquoi la RACJ a voulu stopper les concours. C’est très dommage et c’est un peu ridicule que le gouvernement mette des bâtons dans les roues des brasseurs maison, alors que d’un autre côté, on s’apprête à légaliser la marijuana. C’est deux poids deux mesures», plaide-t-il.

Même son de cloche pour le biérologue professionnel Philippe Wouters.

«Je ne jette pas la pierre à la Régie, bien au contraire, la Régie applique clairement le règlement. Là où on peut se poser la question c’est pourquoi est-ce que la Régie a auparavant autorisé des événements et que tout d’un coup, on ne le fait plus.»

Ce dernier croit aussi que la réglementation qui encadre le brassage maison est devenue obsolète.

«Au Québec, on ne peut consommer, produire, distribuer et vendre de l’alcool partout excepté là où c’est autorisé. C’est une attitude postprohibitionniste des années 30, qui nous vient de l’idée que l’alcool doit être géré par l’État, mais il n’y a pas eu de suivi par rapport à la tendance. Les brasseurs maison veulent partager leurs bières. Ce n’est pas une question de vente. C’est vraiment une question d’échange et de partage. À ce niveau, la loi est obsolète», croit-il.

D’ailleurs, M. Wouters indique que plusieurs intervenants provenant de la communauté des brasseurs amateurs vont se réunir au début 2017, afin de réfléchir à la façon de donner un statut légal au brassage maison.

Près de deux mois avant la tenue prévue de leur événement aux voûtes de l’îlot des palais, les organisateurs du concours brasseurs amateurs gardent espoir.

«On travaille encore sur le projet. Reste à savoir comment ça va finir. Nous aimerions avoir la possibilité de tenir quand même l’événement. On est en pleine réflexion», a conclu Mme Therrien.