Les citoyens appelés à analyser l’eau de leur résidence

La Commission scolaire des Premières-Seigneuries a demandé aux 120 citoyens concernés de Lac-Beauport de recueillir l’eau de leur domicile pour la soumettre au processus d’analyse des substances potentiellement contaminées.

Entre 16 h et 20 h mardi et mercredi, les résidents de la municipalité devront se rendre à l’école Montagnac pour récupérer une bouteille en vue du recueil de l’eau. Une fois que la totalité des flasques sera recueillie, des délais de 48 h seront nécessaires avant d’obtenir les résultats finaux de la part du groupe Environex, qui sera chargé des tests d’analyse et d’échantillonnage.

«Ce sera accompagné de directives particulières et d’un protocole spécifique, a expliqué la directrice du Service du secrétariat général, Martine Chouinard. Avec le contenant, chacun va pouvoir faire sa propre analyse, qu’on va ensuite envoyer à Environnex.»

Des bonnes espérances

La direction de la commission scolaire place son entière confiance en Environex. Les deux organismes n’en sont d’ailleurs pas à leur première collaboration. «On travaille déjà avec eux pour nos autres puits, pour nos vérifications, a souligné Mme Chouinard. Le choix a été évident dans un tel contexte d’urgence.»

Deux étapes primordiales, que sont celles de retirer les tuyaux en place et de les remplacer, devraient être achevées d’ici Noël. La réinstallation et la finition des installations pourraient toutefois demander un peu plus de temps, selon la directrice. Tous les tests d’eau devront impérativement être achevés avant la fin de semaine prochaine.