Les maires de Bécancour et Trois-Rivières interpellent Couillard

Les maires de Bécancour et de Trois-Rivières tiennent à ce que le projet de construction d'un réservoir de gaz naturel alimentant la centrale à l'arrêt de Trans Canada énergie se réalise.

Ils se sont adressés par écrit au premier ministre Philippe Couillard en novembre. Ils lui demandent d’infirmer une décision du Bureau d’audiences publiques pour l’environnement qui a bloqué le projet en octobre.

La construction de l'aire de stockage et de regazéification représenterait un investissement par Gaz Métro de 75 millions de dollars avec une centaine d'emplois en cours de chantier et une dizaine d'emplois permanents par la suite. Hydro-Québec souhaite, grâce à cette installation, pouvoir utiliser la centrale lors des périodes de pointe hivernales, c’est à dire une centaine d'heures annuellement tout au plus.

«Nous, on met un peu de pression pour s'assurer qu'au niveau gouvernemental on va donner les permis qui sont nécessaires pour pouvoir aller de l'avant», a expliqué Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour.

«Ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé. Alors si les gens sont prêts à investir 75 millions je pense que ce ne sont pas des fous. Ils savent que ça va être rentable. Il y a un besoin», a ajouté le maire Yves Lévesque de Trois-Rivières.

La lettre envoyée au premier ministre est datée du 7 novembre dernier. C'est parce que les maires n'ont même pas reçu d'accusé réception qu'ils ont décidé de faire une sortie publique mardi.