«Les surplus devront être utilisés de manière stratégique»

Québec a surmonté son déficit en 2016, et même dégagé des surplus. Il devra les utiliser judicieusement, dit Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec (CPQ).

«L’année 2017 sera déterminante, dit-il. Les surplus doivent être investis de manière stratégique et pertinente, que ce soit pour les infrastructures, la santé, l’éducation ou encore, pour faciliter le développement économique.»

Le parti au pouvoir à Québec est à mi-mandat. La tentation est là de réinvestir là où il a coupé. Surtout qu’il ne l’a pas toujours fait au bon endroit, estime M. Dorval. «Le gouvernement aurait pu définitivement mieux faire. Mais le Québec n’avait pas le choix d’imposer plus de rigueur budgétaire. Et ça n’est jamais un exercice facile.»

Manque de croissance économique

Une série de politiques ont été adoptées en 2016 sur l’énergie, le Plan Nord, les manufacturiers innovants, l’aérospatial, l’exportation ou l’innovation. Malgré cela, la croissance est demeurée faible au Québec, dit Yves-Thomas Dorval. «On a quand même connu une meilleure année que certains analystes auraient pu prédire, notamment avec le plus faible taux de chômage et la plus forte création d’emplois.»

Cette année encore, les entrepreneurs ont peu investi dans leur modernisation. Selon M. Dorval, cela tient tant aux signaux économiques, peu emballants, qu’à la réalité démographique. À l’instar de l’ensemble de la population, les propriétaires d’entreprises vieillissent. «Ils ne veulent pas mettre à risque leur patrimoine.»

Ce vieillissement démographique pose un défi majeur pour le Québec. «C’est le plus grand enjeu en 2017, croit M. Dorval. Il y a plus de travailleurs qui sortent du marché que de nouveaux qui arrivent. Il faut développer les meilleures pratiques pour y faire face.»

Dans les sondages, les membres du CPQ disent que la santé et l’éducation sont des priorités. Le décrochage scolaire reste un problème. «On n’a pas le choix de s’y attaquer, dit Yves-Thomas Dorval. Le Québec n’a pas les moyens de perdre un seul jeune parce qu’il a été mal orienté.»

Les dangers du protectionnisme

Le moment fort de 2016 dans l’économie canadienne a été l’entente de libre-échange entre le Canada et l’Europe, estime Yves-Thomas Dorval. Et 2017 verra l’arrivée au pouvoir du nouveau président américain, Donald Trump, «et son discours protectionnisme», dit-il.

Deux événements aux antipodes. L’ouverture versus la fermeture.

Le hic, c’est que l’entente avec l’Europe n’est ni finalisée, et encore moins ratifiée. «Une toute petite région comme la Wallonie a failli la saborder, dit M.Dorval. L’accord est fragile. Rien n’est acquis. Sauf la montée du protectionnisme, partout dans le monde, qui fait peur.» L’économie canadienne se nourrit de libre-échange. «On est tous conscients que notre niveau de vie dépend de nos capacités à exporter. On est 35 millions.»

La commercialisation et la distribution du pétrole resteront un enjeu pour le Canada en 2017, poursuit le PDG du CPQ. Le prix du baril de pétrole «a un énorme impact», ainsi que celui des matières premières. Et il y a cette grande volatilité à l’internationale. «On a de la difficulté avec les signaux que nous envoie l’économie. On ne sait pas où on s’en va, et où investir.»

Cap sur le transport en commun

L’accord de Paris, dit Yves-Thomas Dorval, adopté à la fin de 2015, a des cibles ambitieuses. «Il faut maintenant procéder à un virage pour atteindre ces cibles. En particulier dans le transport des personnes et des marchandises. On doit investir. Ce qui sera décidé en 2017 sera déterminant.»

Car c’est en favorisant le transport en commun, et moins énergivore, qu’on pourra faire des gains environnementaux importants, dit M. Dorval. «La volonté et l’intérêt des dirigeants sont là. Mais on n’arrive pas à se coordonner. Il y a trop d’intervenants.» Le Fonds vert relève du ministère de l’Environnement, le fonds pour la Transition énergétique, du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, la planification, des Affaires municipales... «Je suis un peu inquiet qu’à la fin, parce qu’on ne réussit pas à faire avancer les choses dans le transport en commun, on prenne les entreprises comme bouc émissaire. Les usines ont pourtant déjà réduit leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais celles-ci elles augmentent de manière incontrôlable dans transport.»