L’ex-juge Jacques Delisle sera-t-il remis en liberté?

Après plus de quatre ans passés derrière les barreaux, l’ex-juge Jacques Delisle saura mercredi s’il peut retrouver sa liberté le temps qu’Ottawa détermine s’il est victime d’une erreur judiciaire.

La nouvelle a été confirmée mardi par la porte-parole du palais de justice de Québec, Caroline St-Pierre, mettant ainsi fin aux rumeurs qui couraient depuis les derniers temps.

Jacques Delisle purge depuis 2012 une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre prémédité de son épouse. L’homme de 81 ans a toujours clamé son innocence, affirmant que sa femme, physiquement diminuée, s’était plutôt enlevé la vie.

Deux théories

L’enquête sur remise en liberté de Jacques Delisle s’était terminée le 9 décembre après neuf jours d’audience, soit trois fois plus que ce qui était prévu à l’origine. La procédure découlait de la récente décision de la ministre fédérale de la Justice d’enquêter sur ce possible cas d’erreur judiciaire. Cette étape pourrait durer un an, selon les avocats de l’ex-juge.

Au cours de l’enquête sur cautionnement, le clan Delisle a appelé à la barre le Dr Michael Skhrum, qui est venu étaler les nouveaux éléments de preuve dans cette affaire. Il dit avoir découvert des fractures ainsi que des fragments de balle à droite du crâne de la défunte.

À la lumière de ces nouvelles informations, le pathologiste de l’Ontario soutient que le tir ayant mis fin aux jours de la femme de Jacques Delisle a été porté de façon perpendiculaire à la tempe gauche. Selon sa théorie, la balle a ricoché à droite du crâne avant de débouler jusqu’à l’arrière de la tête. Ceci était compatible avec un suicide, soutiennent les avocats de Jacques Delisle.

De son côté, le balisticien de la Couronne Guillaume Arnet se disait convaincu qu’il s’agit d’un homicide. L’expert de Montréal prétend qu’un projectile tiré à 90 degrés aurait traversé de bord en bord de la boite crânienne. Il soutient plutôt que le coup a été porté à angle et que la balle a ricoché, mais à l’arrière de la tête, à droite, où elle a terminé sa trajectoire.

Révision ministérielle

Depuis l’instauration du processus de révision ministérielle en 2002, 17 des 18 dossiers soumis pour étude à Ottawa ont mené à une révision à la Cour d’appel, selon les données dévoilées en cour par James Lockyer, avocat de Jacques Delisle.