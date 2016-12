Nouveaux assouplissements pour la construction

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a annoncé, mardi, une nouvelle vague d’assouplissements qui permettra finalement à des centaines de propriétaires de construire leur maison dans la couronne nord, même en montagne.

La nouvelle mouture du règlement de contrôle intérimaire (RCI) aura beaucoup de moins de mordant que la version originale dévoilée il y a un an.

Plusieurs propriétaires de terrains lotis dans une zone de forte pente (le secteur 3) seront heureux d’apprendre que la CMQ respectera leurs droits acquis. La construction sera même possible sur des terrains avec des pentes de 15% à 25%, à condition d’avoir un «plateau naturel» de moins de 10 %, permettant l’implantation d’une résidence principale.

«On ne veut plus de gros dynamitage avec des remblais et des déblais», a expliqué le coordonnateur du plan d’action pour la protection des prises d’eau, François Morneau, lors d’une rencontre technique à huis clos avec les journalistes.

«Tous ceux qui avaient déjà un terrain dans le secteur 3 vont pouvoir se construire à condition d’avoir un plateau... Les droits acquis, ça ouvre beaucoup de terrains», a-t-il exposé.

Les promoteurs et propriétaires de terrains lotis devront dorénavant s’adapter à la pente naturelle, en se basant sur une cartographie infrarouge à haute résolution. Leur plan d’implantation devra être approuvé par un arpenteur-géomètre.

«On ne veut plus que les gens taillent la montagne pour s’installer. Ceux qui sont déjà là, on va vivre avec, mais pour le futur, on va vouloir que les promoteurs se servent de ces classes de pente pour établir leurs projets», a-t-on expliqué.

«On arrive trop tard»

M. Morneau n’a pas manqué d’exprimer sa déception à l’égard de la suspension des règles pendant six mois, en 2016, ce qui a provoqué une véritable ruée vers les permis, notamment à Stoneham. M. Morneau a dénoncé «l’empressement» de certaines municipalités à développer.

«Dans certains cas, oui (le RCI) arrive trop tard. Ce qui est en construit en montagne, on ne peut pas le défaire. On a pensé que les autorités politiques allaient être prudentes. Les promoteurs se sont ligués et sont mis à deux puis à trois pour accélérer les choses. Les autorités politiques ont embarqué dans le jeu des promoteurs», s’est-il insurgé, scandalisé d’avoir observé plusieurs «aberrations» sur le terrain dans les derniers mois.

«On voit dans des nouveaux développements des choses aberrantes ; un champ d’épuration qui coule dans le puits du voisin d’en face. On voit ça sur des terrains de très grande valeur et le promoteur s’en lavait un peu les mains parce que son terrain était vendu.»