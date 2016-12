Québec plus préparée que jamais face à la menace

La Ville de Québec est mieux outillée pour faire face à un attentat comme Berlin, mais si un conducteur fou décidait de foncer volontairement dans une foule, les services d’urgence pourraient quand même être un peu dépassés par une telle attaque.

«On sera toujours dépassé un peu, mais mieux vaut être conscient du danger et être bien préparé même si c’est souvent théorique», a affirmé l’ancien policier à la retraite Alain Gelly.

Selon lui, les experts doivent à tout prix continuer d’essayer de prévoir tous les types de menaces potentielles. «Juste de penser que c’est possible, c’est un grand pas en avant, a-t-il dit. Mais quand ça se produit, la réalité dépasse souvent la fiction.»

À l’ordre du jour

Un ex haut gradé du gouvernement québécois et ancien ministre important pendant plusieurs années abonde dans le même sens. «L’Europe est très consciente du danger et même là, des attaques surviennent. À mon sens, nos policiers ici sont très bien préparés, mais il faut savoir qu’à Nice par exemple, le terroriste était connu et fiché», a ajouté le spécialiste.

À l’approche des festivités du 31 décembre prochain à Québec, le propriétaire de Sécurité Sirois prévoit assurément discuter de l’attaque de Berlin avec les responsables de la fête.

«Oui, c’est l’un des premiers points à l’ordre du jour. La sécurité est un mal nécessaire. Ce n’est pas écrit nulle part qu’il n’arrivera rien», a mentionné Martin Sirois, qui assurera cette année avec sa compagnie la sécurité à l’intérieur du large périmètre des célébrations.

Récemment, le policier Jean-Pierre Verville, directeur du projet K, a fait le point sur le grand chantier amorcé en 2012 pour mieux préparer la Ville de Québec à faire face à des situations d’exception qui incluent notamment les attaques armées. M. Verville estime que 88 % des objectifs ont été atteints.

Une perception forte

À Québec, les policiers, pompiers et ambulanciers participent également à des exercices communs pour renforcer leur collaboration.

Mais à Québec, les dirigeants ont reconnu qu’il faut se battre contre la perception qu’on est à l’abri des catastrophes. Reste à convaincre la population de s’y préparer aussi puisque cette perception est tenace.

Dans la capitale, le projet K signifie point de rupture, c’est-à-dire la capacité de faire face au pire et de se remettre sur pied rapidement.

«Pour l’instant, je n’ai pas plus de craintes que les années passées. Il n’y a absolument pas de menace spécifique», a soutenu au début du mois de décembre Michel Desgagné, le directeur du SPVQ qui prendra sa retraite le 31 décembre.