Un contrat de 1,65 million pour Multi-Électronique

Pêches et Océans Canada a octroyé un contrat de 1,65 million $ à l'entreprise rimouskoise Multi-Électronique, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements océanographiques.

Le montant annoncé servira à la construction de quatre bouées océaniques automatisées, appelées «Vikings».

Ces bouées permettront d'analyser divers paramètres de l'eau du golfe du Saint-Laurent et de l'océan Atlantique. On souhaite observer l’impact des changements climatiques. On analysera entre autres la température, la salinité, la fluorescence de l'eau, ainsi que les courants marins.

«On a vendu il y a quelques années deux bouées en Argentine qui étaient de la génération précédente. On espère bien pouvoir exporter ce nouveau type de bouées. Elles sont plus matures et adaptées à des milieux plus complexes que celles de la première génération», affirme le président de Multi-Électronique, Jacques Saint-Pierre.

La nouvelle a été bien accueillie dans la région puisque cet investissement permettra de consolider une douzaine d'emplois dans l'entreprise, mais aussi d'assurer du travail aux sous-traitants qui fournissent les pièces pour ces appareils.

«Ça nous permet de continuer sur notre lancée et tenter d’en vendre d’autres ailleurs. Je ne crois pas que ça va s’arrêter là», a ajouté Jacques Saint-Pierre.

Le projet comprend également une option d'achat pour deux autres bouées, qui pourraient être commandées d'ici 2018.