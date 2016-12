Une école trop près de réservoirs de pétrole

Une école de Rimouski suspend ses activités à compter de mercredi après un rapport préoccupant de la Santé publique qui fait état de la présence de possibles contaminants liés à des réservoirs pétroliers.

La Commission scolaire des Phares a annoncé la suspension des cours à l'École du Grand Défi et la relocalisation des élèves et du personnel vers d'autres établissements à partir de janvier 2017.

Les parents des élèves de cette école de Rimouski-Est s'inquiétaient de la proximité des réservoirs de la pétrolière Suncor.

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent a rendu public lundi son rapport dans lequel elle évoque une possible contamination des sols et fait mention de la possible présence de polluants pétroliers dans l'air.

Cette situation est inquiétante puisque les élèves du primaire vont souvent à l'extérieur et jouent sur les terrains qui pourraient être contaminés.

«On va d'abord voir s'il y a contamination, mais le scénario pourrait changer selon si on a une trentaine d'enfants de 15-16, 200 enfants de 5-6 ans ou si carrément on décide, comme la Commission scolaire semble le manifester, de ne plus utiliser ces locaux-là, jusqu'à nouvel ordre», explique Sylvain Leduc, directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent.

À l'heure actuelle, la Commission scolaire ne sait pas encore où seront relocalisés les jeunes, mais a promis d'aviser les parents rapidement.