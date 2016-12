«C’est un morceau de moi qui est parti» - Dany Turcotte

L'humoriste Dany Turcotte, en visite au Saguenay, a livré un vibrant témoignage à son ami et complice Dominique Lévesque.

«Je pense que la création, pour lui, c’était le moteur de sa vie. Je pense que lui, il n’avait pas barrières à la création. Il allait toujours plus loin, il arrivait toujours avec l’idée la plus folle. C’était toujours lui qui avait l’idée qui n’avait pas d’allure», a raconté l’humoriste, debout devant le cégep de Jonquière, là où lui et Dominique ont noué leur amitié il y a plus de 30 ans.

«On attend toujours que les gens soient morts pour leur dire qu’on les aime, qu’on les apprécie et qu’ils sont exceptionnels. On est de même les maudits humains. Ce n’est pas drôle, c’est triste, et non, il n’a pas été reconnu à sa juste valeur, mais en même temps il était heureux dans ce qu’il faisait. Il n’avait pas le bonheur facile cela dit, parce que quelqu’un qui est brillant comme ça, ça vient avec des séquelles aussi. (...) C’était de l’angoisse, c’était quelqu’un qui souffrait intérieurement beaucoup.»

Dany Turcotte gardera le souvenir d’un homme travaillant et déterminé.

«C’est un professeur né, quelqu’un qui avait la vocation de l’enseignement. Il enseignait tout le temps, toute la journée, à tout le monde. Tous les gens qu’il rencontrait, il leur enseignait des choses. Ça faisait partie de lui.

Ce que les gens savent peu aussi, c’est qu’il travaillait dans l’ombre pour les émissions de télévision, partout au Québec Il a participé à peu près à toutes les créations de quiz dans les dernières dix années: «L’union fait la force», puis à TVA, c’est lui qui avait fait «Les Mordus», il a travaillé sur «Fort Boyard». Il était toujours dans l’ombre, mais quand ils avaient besoin d’idées, les gens appelaient Dominique Lévesque parce que c’était une turbine de création. Ça roulait tout le temps son affaire. Son hamster, dans sa tête, il avait des cuisses grosses de même.»

«La consolation que je me dis, c’est que là, il se repose le gars fatigué (...). Toute cette machine-là qui était en marche, ce train-là qui roulait à fond la caisse, bien, il est arrêté. Il repose en paix. J’espère.»

Denis Leclerc, qui avait connu Dominique Lévesque avant la formation du Groupe Sanguin, était demeuré un fan de l'humour de l'ex-professeur.

«C'était à la fois un génie et un fou», disait-il à l'intérieur du théâtre Côté Cour, mercredi après-midi. Cette salle, qui s'appelait à l'époque Le Noctambule, avait accueilli les premières prestations du groupe.

«Dominique avait une créativité et une énergie débordantes», se souvient-il. «Il pouvait travailler des heures pour un montage. Tout devait être précis!»

«J'avais un poster du groupe dans ma chambre», a révélé le député de Jonquière Sylvain Gaudreault, qui était adolescent lors de la formation du groupe. «Ce que je retiens, c'est que c'est un des groupes parmi les fondateurs de l'humour au Québec, que tous ses membres provenaient du Saguenay, et qu'ils ont rayonné partout au Québec.»

Le cégep de Jonquière, où le natif de Bagotville a enseigné le théâtre au début des années 1980, pourrait honorer sa mémoire. La ville de Saguenay, elle, envisageait déjà une façon de souligner le rayonnement du Groupe Sanguin, avec une fresque sur la façade du Côté Cour.